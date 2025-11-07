Slušaj vest

U Njujorku je izabran novi gradonačelnik - i to onaj o kome danas govori čitava Amerika. Zohran Mamdani, ima svega 34 godine, a postao je prvi musliman i prvi američki zvaničnik indijsko-ugandskog porekla na čelu najvećeg američkog grada.

Mamdani se otvoreno izjašnjava kao demokratski socijalista, kampanju je gradio bez velikih korporativnih donatora, a biračima je ponudio jasne i direktne mere: zamrzavanje stanarina, besplatan javni prevoz i povećanje poreza najbogatijima.

Ceo svet je "poludeo" za Zohranom Mamdanijem, a o ovoj istorijskoj promeni, za jutarnji program Kurir televizije, disktovao je direktno iz Njujorka glumac Dejan Jelača.

Zorhan Mamdani, politički fenomen

Jelača je istakao da je uspon Mamdanija na političkoj sceni gotovo neverovatan, budući da je do pre nekoliko meseci bio potpuno nepoznat javnosti.

- On je zaista politički fenomen, do pre par meseci nije bio poznat, niko nije znao ni da se bavi politikom. Amerikanci nisu videli kampanju poput njegove. Najveći kapitalistički grad glasa za otvorenog socijalistu, a aktuelni predsednik Amerike ga naziva komunistom - kaže Jelača.

Dalje navod da je Mamdani tek 2018. godine postao državljanin SAD i da je uspeo u kratkom roku da mobiliše ogroman broj mladih i nezavisnih glasača, razočaranih u tradicionalne stranke.

- On otvoreno kritikuje i daje predloge, odgovore i postavlja pitanja. Ono što je uspeo Mamdani, a što mnogima nije pošlo za rukom, jeste da za kratak vremenski period mobilizuju, ne samo mlade ljude koji se prvi put uključuju u glasački proces, već je aktivirao i one nezavisne glasači koji ne glasaju ni za predsedničke izbore, a ima ih oko 30 miliona - kaže Jelača.

Jelača je dodao da su kandidati koje je Tramp podržao doživeli debakl širom Amerike, te da je Mamdani pravo osveženje, koje je ponovo uzdiglo demokrate.

Mamdanija mnogi nazivaju pravom noćnom morom Donalda Trampa, a Jelača ističe da je njegovom pobedom i poslata važna poruka administraciji Republikanaca.

- Rekao je da će oporezivati milijardere, odnosno da će za dva odsto povećati porez ljudima koji zarađuju više od milion dolara godišnje, da će povećati minimalnu platu, ali i modernizovati gradsku infrastrukturu, itd. Videćemo u kom će pravcu i na koji način će to realizovati, ali ovo je velika prekretnica, ne samo njegovom pobedom, već cela poruka koja je poslata administraciji Donalda Trampa ovim izborima - kaže Jelača za Kurir televiziju.

