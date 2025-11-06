Slušaj vest

Vatrogasci su izašli po pozivu zbog požara ispred zgrade između Intervejl avenije i Keli ulice u Longvudu kada se eksplozija dogodila oko 19:06.

Zapanjujuća eksplozija je snimljena, i na njoj se vidi plamen i stub dima koji se nadvija nad ulicom.

- Bilo je mnogo smeća i krša na trotoaru koji je bio u plamenu. Bilo je nekoliko automobila u plamenu. I ubrzo nakon što smo stigli na lice mesta, došlo je do neke vrste eksplozije, velike vatrene lopte - rekao je šef odeljenja Džon Espozito na konferenciji za novinare u sredu uveče.

Zvaničnici su rekli da je sedam vatrogasaca zadobilo povrede.

Tri vatrogasca su primljena u bolnicu Džakobi sa teškim opekotinama, dok su ostala četvorica imala lakše povrede.

Petoro njih je zadobilo opekotine ruku i lica, dodali su zvaničnici.

- Opekotine se smatraju ozbiljnim, ali ne i opasnim po život - rekao je Espozito, koji je dodao da su vatrogasci "budni o svesni".

Šeldon Temperman, lekar u bolnici Džakobi, napomenuo je da je "zabrinut", ali očekuje da će se prve ekipe koje su reagovale oporaviti od povreda.

- Biću zabrinut dok svi ne budu kod kuće, ali očekujemo da će se oporaviti od povreda - rekao je Temperman novinarima.

- Vatreni zid je "udario" u njih i okružio ih. Ono što ih je brinulo bile su njihove kolege i njihove porodice. I postoji razlog zašto vas, ljudi, nazivam najvećima u Njujorku - nastavio je Temperman.

Vatra je pod kontrolom do 20:19, dodale su vlasti.

Slike posledica požara pokazuju uništeni, ugljenisani trup vozila i trotoar prekriven garežom i otpadom.

Do sada nisu prijavljene povrede pešaka, prema podacima njujorške policije.

Obim povreda vatrogasca nije odmah jasan.

Kompanija za opasne materijale, Biro za istragu požara i Biro za sprečavanje požara su na licu mesta kako bi sproveli istragu, rekao je Espozito.

Istraga je i dalje u toku.