Ukrajinske snage uništile su rusku bazu za skladištenje, sastavljanje i lansiranje iranskih dronova "šahed" na aerodromu u Donjecku, u preciznom noćnom napadu koji je usledio nakon višemesečnog prikupljanja obaveštajnih podataka, saopštio je 6. novembra komandant Robert Brovdi zvani "Mađar", načelnik Ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme.

Zajednička operacija više jedinica



"Mađar" je objavio video snimak udara i potvrdio da je misija izvedena u saradnji Specijalnih operativnih snaga (SSO), Raketnih snaga i artiljerije, kao i izviđačke jedinice 414. brigade, poznate kao "Mađarove ptice".

- To je bila baza za skladištenje, sastavljanje i lansiranje dronova "šahed". Bila je - napisao je Brovdi.

Ukrajinske snage napale su ruski aerodrom i centar za proizvodnju dronova "šahed" u Donjecku.

Rezultat višemesečne obaveštajne akcije



- Razvijanje ovog složenog cilja trajao je mesecima, kroz mukotrpnu obaveštajnu operaciju sastavljenu od malih delića slagalice. Večeras su ga neutralisali odgovarajući udarni kapaciteti SSO i Raketnih snaga Oružanih snaga - naveo je Brovdi.

Na video snimku koji je objavio vidi se serija eksplozija koje potresaju kompleks, nakon čega sledi veliki požar i sekundarne detonacije, što ukazuje na prisustvo goriva i municije korišćene za iranske dronove "šahed".

Logistički centar za samoubilačke dronove



Ukrajinski zvaničnici opisali su metu kao logistički centar za skladištenje i pripremu tzv. samoubilačkih dronova, koje Rusijaintenzivno koristi u napadima na ukrajinske gradove i infrastrukturu.

Paralelni napad na rusku rafineriju u Volgogradu



Ranije je u južnoj Rusiji izbio veliki požar u rafineriji "Lukoil-Volgogradnjeftjepererabotka" nakon napada dronom na to postrojenje.

Rafinerija, jedna od najvećih u Rusiji, nalazi se u Krasnoarmejskom okrugu Volgograda.

Stanovnici su prijavili eksplozije, protivvazdušnu paljbu i stub dima koji se uzdizao iznad kompleksa.