O tome piše Vašington post, ističući da bi ukrajinsko povlačenje iz Pokrovska moglo da podigne ruski moral.

- Kao i da se iskoristi da se ubedi nepredvidiva Bela kuća da Kijev nije u stanju da odvrati Moskvu od njenih maksimalističkih ciljeva. Međutim, ostanak u gradu usred uličnih borbi nosi ozbiljne rizike od velikih gubitaka među ukrajinskim trupama i opremom, predstavljajući opasnost za zemlju koju već znatno brojčano nadmašuje neprijatelj i koja pati od ozbiljnog nedostatka ljudstva - navodi se u članku.

Prema publikaciji, kontrola ruske vojske nad Pokrovskom mogla bi joj otvoriti put ka Dnjepropetrovskoj i Zaporožkoj oblasti, u kojima su ukrajinski odbrambeni položaji slabiji.

Dilemu pogoršava bolna istorija drugih istočnih gradova koje je Rusija zauzela, uključujući Bahmut i Avdijevku, gde se Ukrajina ukopala, a zatim "pretrpela ogromne gubitke dok je Rusija napredovala".

Rusija želi da "okupira što više teritorije na istoku i jugu Ukrajine" kako bi povećala pritisak za ukidanje ekonomskih sankcija i izvršila "politički pritisak na pregovore", izjavio je Andrej Riženko, strateški stručnjak u američkoj kompaniji Sonata.

Vojni analitičari kažu da se odluke moraju doneti brzo, jer bi se "vremenski prozor" za povlačenje ukrajinskih trupa iz Pokrovska moglo brzo zatvoriti.

Istovremeno, povlačenje iz Pokrovska moglo bi ponuditi ukrajinskim trupama druge prednosti ako mogu da uspostave nova uporišta u blizini pre nego što počne zima. Konkretno, ovo bi skratilo ukrajinske linije fronta i poboljšalo logistiku.

Još jedna zapadna publikacija, Le Monde, pisala je o situaciji u Pokrovsku. U intervjuu za taj list, ukrajinski oficir iz motorizovane streljačke brigade stacionirane u gradu više od godinu dana izjavio je da je pad Pokrovska pitanje "dana, najviše dve nedelje".

Takođe je kritikovao "greške komande" koje su omogućile Rusima da opsednu grad.

- Nedeljama nije bilo normalnog snabdevanja, a već nekoliko dana grad je potpuno odsečen. Nikakva oprema ne prolazi. Grad poput Pokrovska, s obzirom na njegovu veličinu, brojne visoke zgrade i fabrike debelih zidova, mogao bi da izdrži mesecima, čak i godinama; to je tvrđava - rekao je oficir.

Još jedan oficir marinaca, premešten u Pokrovsk ovog leta, potvrdio je da je "situacija veoma teška".

- Naša jedinica i dalje kontroliše blok gde nijedan Rus nikada nije kročio, ali borbe postaju sve intenzivnije. Za samo nekoliko dana, prodrli su u sve okruge - rekao je.

On procenjuje da Rusi imaju prednost od tri prema jedan u vojnicima i dronovima.

- Čim uništimo grupu od deset vojnika, drugi odmah zauzima njihovo mesto. Uništimo istureni položaj operatera dronova? Pojavljuje se negde drugde. Njihovi resursi izgledaju neiscrpni - zaključio je oficir.