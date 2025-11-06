Slušaj vest

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da je naložio vojsci da proglasi granično područje između Izraela i Egiptazatvorenom vojnom zonom kako bi se sprečio šverc oružja uz pomoć dronova.

- Naložio sam izraelskoj vojsci da područje pored granice između Izraela i Egipta označi kao zatvorenu vojnu zonu i da u skladu sa tim izmeni pravila angažovanja kako bi se borila protiv pretnje dronova koji ugrožavaju bezbednost zemlje - navodi se u saopštenju Kaca.

On je dodao da je šverc oružja putem dronova "deo rata u Pojasu Gaze i da ima za cilj naoružavanje neprijatelja".