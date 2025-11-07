Slušaj vest

Kamere su postale pravo oružje koje se koristi i u mnogo opasnije svrhe, poput prikupljanja podataka u ratovima. Tako su Rusi patentirali kamericu tešku samo nekoliko grama, koju koriste tokom rata.

O upotrebi kamere na javnim mestima, u firmama, ali i tokom ratovanja, za Kurir televiziju govorili su Miloš Jovanović, stručnjak za špijunsku tehnologiju, Andrija Magdalenić, advokat i Ratomir Antonović, kriminolog.

Foto: Kurir Televizija

Magdalenić ističe da, ukoliko poslodavac želi da postavi video-nadzor, mora to da učini u skladu sa zakonom. To podrazumeva donošenje internog akta ili pravilnika koji obaveštava zaposlene o lokacijama kamera i pravilima korišćenja snimaka.

- Ukoliko poslodavac ima potrebu da postavi video-nadzor, trebalo bi da unutar firme, u svoj interni pravilnik, obavesti o mestima gde je on postavljen. Inače, samo postavljanje mora da bude i uz neko obaveštenje u vidu nalepnice.

S obzirom na to da poslodavci ovo delovanje pravdaju kao meru predostrožnosti od krađe, Antonović je jasno postavio gde je razlika opravdane kontrole i zloupotrebe moći nad radnicima:

- Nije tu samo prisutna zaštita od krađe, već i potreba za kontrolom, jer današnji poslodavci žive više u strahu da neko ne napravi neki problem ili propust njima, recimo da ne rade dovoljno. Dakle, sistem kapitalizma je takav da ako vam dam platu, vi tu platu morate i da zaradite. Samim tim, da radno vreme ne bi postalo razno vreme, oni stave video-nadzore, a posebno u radnim delovima.

Bezbednosni aspekt

- Kamera svakako ima svoju nameru i cilj, a to je tehničko obezbeđenje objekta, ali zna se gde se postavljaju kao takve, to su ulazi, prostorije sa novcem, delovi zajedničkih prostorija gde se zadržava dobar broj ljudi... Međutim, nije opravdano postavljati kamere gde se izvršavaju određeni zadaci, pa ni u toletima, kuhinjama ili prostorijama gde radnici provode vreme dnevnog odmora - rekao je Antonović.

Miloš Jovanović, stručnjak za špijunsku tehnologiju je rekao da audio nadzor nije legalan.

- Veoma je bitno da razgraničimo da li je video-nadzor sa audio-nadzorom ili bez. Kao što su gosti rekli, video-nadzor je legalan, ali mora da postoji transparentno obaveštenje. Audio-nadzor je totalno druga priča, on nije dozvoljen, bez obzira da li ste obavetili ili ne zaposlene.

Rusi su patentirali kameru tešku tri grama!

- Oni su vrlo dostupni i laki za postavku. Naša politika poslovanja je da ne radimo kao detektivi, već dajemo rešenja i edukujemo korisnike kako da na najlakši način postave kamere za špijuniranje, GPS praćenje, uređaj za snimanje ili prisluškivanje. Ti uređaji su jako jednostavni za postavljanje i korišćenje, a pakuju se u predmete da vam ni na kraj pameti ne dođe o čemu se radi.

Kako izgledaju ove alatke, pogledajte u videu u kojem je Jovanović izveo prezentaciju za gledaoce naše televizije

"Na stolu vidimo sasvim uobičajene predmete, ali..."

Stručnjak u studiju Kurira pokazao najsavremeniju rusku opremu za prisluškivanje Izvor: Kurir televizija

Između ostalog, on je pokazao produkte ruske kompanije "Edik" koja je uoči rata ušla čak i u Ginisovu knjigu rekorda za najlakši snimač koji je težio svega 7.5 grama. Međutim, tokom rata su napravili snimač od tri grama, koji je bio pokazan u prezentaciji u studiju Kurir televizije.

- Rusija je malo specifična, kod njih je zabranjena špijunska oprema, ali je dozvoljena kontrašpijunska, a ovo što sam pokazao, po njima, spada u ovo drugo - rekao je tokom svog izlaganja Jovanović.

Jovanović je izneo unikatnosti najmanjeg snimača na svetu:

- Možete ga smestiti u bilo koju šupljinu od tri puta tri centimetara. Ima neverovatnu osetljivost na glas, pa tako možete da snimite sve u prostoriji od 100 kvadrata. On je takođe priznat u ruskom pravosuđu jer sadrži digitalni potpis i dokazivo je na sudu da snimak ne može da se menja.

Jovanović se dotakao i ljudi koji priskuškuju emotivne partnere, pa je rekao da su ovakve metode zapravo veoma bezbednosne jer je stava da niko ne bi to radio iz dokolice. On je rekao da gde ima dima ima i vatre, pa da i ovakvim radnjama supružnici ili partneri žele da obezbede svoj mir i sigurnost.

"U Srbiji ih najviše koriste javne ličnosti"

Jovanović se osvrnuo na to ko i zašto u Srbiji najviše kupuje ovakve uređaje:

- Najčešće ih koriste javne ličnosti, advokati, poslodavci... To rade kako bi proverili da li i odakle im curi informacija. Roditelji takođe to rade kada žele da iskontrolišu maloletne dete. Inače, za kontrolu maloletnog deteta dozvoljeno je koristiti svaki uređaj.

Zaštita

Jovanović je za kraj otklonio gledaocima paranoju i strah od ovih "nevidljivih" uređaja, pa je pokazao ruski produkt koji može da prepozna gotovo svaku vrstu prisluškivača u prostoriji, a kako je ta demonstracija izgledala uživo u programu, pogledajte u videu:

Ruski uređaj koji detektuje prisluškivače i ostale špijunske alatke Izvor: Kurir televizija

