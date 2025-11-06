Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp danas u Beloj kući dočekuje pet lidera zemalja centralne Azije.

Aleks Raufoglu, šef dopisništva Kijev posta u Vašingtonu, navodi da ovaj sastanak vodi direktno preoblikovanju ravnoteže snaga širom Evroazije.

Samit koji okuplja predsednike Kazahstana, Kirgistana, Tadžikistana, Turkmenistana i Uzbekistana dolazi u trenutku kada se obnovljene spoljnopolitičke kalkulacije Vašingtona usredsređuju na bezbednost lanca snabdevanja, minerale od kritične važnosti i nove transportne koridore osmišljene da zaobiđu i Rusiju i Kinu.

Navodi se da za Ameriku ovaj sastanak predstavlja priliku da ponovo uspostavi uticaj u regionu koji je dugo bio pod senkom Moskve i Pekinga.

Za vlade zemalja centralne Azije, to je šansa da budu politički priznate kao važne, privuku investicije i dobiju na značaju u delikatnom balansiranju između velikih sila.

- Neke od država centralne Azije vapu za većim angažovanjem SAD, pre svega investicijama i dubljim diplomatskim angažovanjem. Ako predsednički samit C5+1 može da katalizuje obe te stvari, to će biti strateški značajan trenutak i za Vašington i za centralnu Aziju, jer neke od njih pokušavaju da smanje oslanjanje na Rusiju i Kinu - rekao je ukrajinskom mediju Endrju D’Anijeri, pomoćnik direktora u Centru za Evroaziju Atlantskog saveta.

Američko interesovanje u naletima

Angažovanje SAD u centralnoj Aziji tradicionalno se dešavalo u naletima, poput epizodnog fokusa nakon kriza u Avganistanu ili tenzija sa Moskvom, nakon čega su sledili dugi periodi diplomatskog zanemarivanja tog regiona.

Zemlje centralne Azije

Trampov povratak diplomatskom formatu C5+1 u drugom predsedničkom mandatu, korišćenjem okvira za samite koji je prvi put pokrenut pod administracijom demokratskog predsednika Baraka Obame, ukazuje na želju šefa Bele kuće da se taj format transformiše u nešto trajnije.

Prema rečima visokih američkih zvaničnika, administracija se nada da će diverzifikovati pristup energentima i mineralima, smanjiti rizike od uskih grla duž evroazijskih tranzitnih ruta i proširiti američko komercijalno prisustvo u regionu.

Ali, mnogo će zavisiti od toga da li će se Trampov samit pretvoriti u održive obaveze ili će ostati u velikoj meri simboličan.

- Vašington ima običaj da se negde pojavi kada mu to odgovara. Pitanje je sada da li će ovog puta biti drugačije - rekao je neimenovani bivši američki diplomata za Kijev post.

Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Turkmenistan i Uzbekistan

Samit se organizuje nakon produbljivanje koordinacije Rusije i Kine na području Evroazije.

Od ruske invazije na Ukrajinu, ekonomske i logističke veze Rusije sa njenim južnim susedima iz bivših sovjetskih republika su samo pojačane, jer su je sankcije primorale Moskvu da preusmeri trgovinu preko centralne Azije.

Istovremeno, kineska inicijativa "Pojas i put" nastavlja sa preoblikovanjem regionalne infrastrukture, učvršćujući ekonomsku dominaciju Pekinga od najvećeg kazahstanskog grada Almatija do turkmenistanske prestonice Ašhabada.

Tramp, čiji odnosi sa Vladimirom Putinom i Sijem Đinpingom, predsednicima Rusije i Kine, ostaju pod lupom, suočava se sa delikatnom ravnotežom.

Sastanak Donalda Trampa i Sija Đinpinga, predsednika SAD i Kine, na marginama samita APEK u Južnoj Koreji

Bez direktnog sukoba

Dok njegovi pomoćnici govore o "smanjenju prekomerne zavisnosti" zemalja centralne Azije od Moskve i Pekinga, malo ko u Vašingtonu očekuje direktan sukob.

- Teško je odgovoriti na ovo. S obzirom na Trampove bliske odnose sa Putinom i Sijem, ne mogu da zamislim da će želeti da iskoristi ovaj sastanak da ospori ruske i kineske interese u Centralnoj Aziji. Međutim, mogao bi da pokuša da poveže "Srednji koridor" sa koridorom TRIPP - rekao je veteran američke diplomatije Ričard Kauzlarih, nekadašnji zamenik specijalnog savetnika šefa Stejt departmenta za nove nezavisne države u periodu od 1993. do 1994, tokom administracije predsednika Bila Klintona.

Prvi susret Trampa i Putina na Aljasci

On je tu mislio na koridor čija skraćenica znači "Trampova ruta za međunarodni mir i prosperitet" (Trump Route for International Peace and Prosperity), a koji je vezan za mirovnu deklaraciju Jermenije i Azerbejdžanapotpisanuz posredovanje Bele kuće.

"Srednji koridor" povezuje Kinu s Evropom preko centralne Azije i južnog Kavkaza, zaobilazeći i Rusiju i Iran.

Kauzlarih je dodao da "SAD mogu da pokušaju da učvrste sporazum o kazahstanskom uranijumu".

- Ali nisam siguran da region ima mnogo novog da ponudi na energetskom frontu - zaključio je on.

Tramp potpisao mirovni sporazum

Neimenovani visoki zvaničnik upoznat sa pripremama za samit rekao je da Vašington više vidi "stratešku povezanost", odnosno proširenje transportnih ruta koji idu preko južnog Kavkaza i Kaspijskog mora, kao pravu dugoročnu nagradu od Trampovog skupa C5+1.

Uoči današnjeg samita sinoć je u Beloj kući organizovan svečani prijem na kojem je govorio Sergej Gor, američki specijalni izaslanik za južnu i centralnu Aziju.

Sergej Gor, američki specijalni izaslanik za južnu i centralnu Aziju

Trampa se prošle nedelje sastao sa kineskim predsednikom Sijem Đinpingom na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) u Južnoj Koreji i taj susret nazvao "velikim uspehom".

(Kurir.rs/The Kyiv Post)

