Bojan Ivanov (62), koji je pre deset godina nestao, a pre pet proglašen mrtvim, slučajno je pronađen na planini Pirin, živ i zdrav.

Muškarca iz Bugarske nedavno je pronašla šumska služba u improvizovanoj kolibi na planini Pirin, iznad Banjskog.

Ivanov je živeo u Novom Selu, u blizini Rusa, i nije bio oženjen.

Njegova majka Todora Aleksandrova je 9. juna 2015. godine prijavila njegov nestanak.

U prvim godinama nakon nestanka, njegova majka i komšije su aktivno tragali za njim i bili zainteresovani za njegovu sudbinu, ali od njega nije bilo ni traga.

Pet godina kasnije, 2020, njegova majka je podnela zahtev sudu da se njen sin zvanično proglasi mrtvim.

Sud je tada doneo odluku, na osnovu izjava majke, da se njegova smrt dogodila 31. decembra 2013. godine.

Foto: Shutterstock

Tokom saslušanja ispitan je svedok koji je poznavao Ivanova od 2011. godine. Rekao je da je Ivanova zaposlio 2013. godine, ali da ga nije video od jeseni te godine.

Svedok je objasnio da je Ivanov imao izdavačku kuću, ali da je bilo nekoliko slučajeva kada su ga zelenaši i sudski izvršitelji tražili zbog dugova, a njegova imovina je stavljena pod zalog.

Međutim, 10 godina nakon nestanka, Ivanov je slučajno pronađen, živ i zdrav.

Nakon toga je odveden u policiju u grad Banjsko na identifikaciju, ali je pušten jer nije osumnjičen ni za jedan zločin.

Policija mu je ponudila smeštaj u domu, ali je on to odbio, objašnjavajući da ima sredstava i da mu nije potrebna pomoć.

Nije poznato gde je otišao nakon što je napustio policijsku stanicu.