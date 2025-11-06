NOVI TALAS UDARA NA RUSKE CILJEVE NA KRIMU

NOVI TALAS UDARA NA RUSKE CILJEVE NA KRIMU

Slušaj vest

Tokom noći između 5. i 6. novembra došlo je do eksplozija i velikih požara na više skladišta goriva na Krimu, uključujući objekte u blizini Simferopoljai Hvardiјskog.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine potvrdio je da su izvedeni napadi, dok su ruski Telegram kanali izveštavali o požarima nakon preleta dronova iznad poluostrva.

Napadi na skladišta u Bitumnojem i Hvardiјskom



Prema Telegram kanalu Krymskiy Veter, stanovnici okruga Simferopolj čuli su eksplozije oko 02:17 sati po lokalnom vremenu, nakon čega je izbio požar u naftnom skladištu koje navodno pripada kompaniji Krymneftesbyt, u blizini naselja Bitumnoje.

- Pre požara, iznad područja su preleteli dronovi - navodi kanal.

Ostale objave spominjale su vidljive plamenove u Hvardiјskom i u blizini termoelektrane u Simferopolju.

Cilj - smanjenje logističkih kapaciteta neprijatelja



Generalštab Ukrajine saopštio je da su ukrajinske snage pogodile tri skladišta goriva i maziva (PMM) na Krimu "kako bi se smanjile logističke sposobnosti neprijatelja".

U saopštenju se precizira da je jedno skladište u Hvardiјskom pogođeno, pri čemu su oštećeni rezervoar i cisterne na utovarnoj rampi, dok su dve druge baze goriva u Simferopolju direktno pogođene, što je dovelo do paljenja rezervoara.

Napadi kao deo šire strategije Ukrajine



- Oružane snage nastavljaju sprovođenje niza mera usmerenih na uništavanje ključnih elemenata vojno-industrijske infrastrukture države agresora, kako na njenoj teritoriji tako i na privremeno okupiranim područjima, s ciljem da se neprijatelju oduzme sposobnost za ofanzivne operacije - navodi se u saopštenju Generalštaba.