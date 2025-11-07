Slušaj vest

Egipćanin Haled el-Enani je izabran za generalnog direktora Organizacije UN za obrazovanje, nauku i kulturu (Unesko) za naredne četiri godine.

On će naslediti Francuskinju Odri Azule, u trenutku kada su Sjedinjene Američke Države najavile ponovno povlačenje iz organizacije.

Izvršni odbor Unesko je 6. oktobra preporučio El-Enanija za kandidata, a izbor je danas formalno potvrđen.

Haled el-Enani, 54-godišnji bivši ministar za antikvitete i turizam i egiptolog po obrazovanju, osvojio je 172 od 174 glasa zemalja članica okupljenih na konferenciji u Uzbekistanu.

On je prvi generalni direktor Unesko iz jedne arapske zemlje, a drugi Afrikanac nakon Senegalca Amadua Mahtara Mboua.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaIZDATO HITNO NAREĐENJE IZRAELSKOJ VOJSCI: Ugrožena bezbednost zemlje na granici!
x EPA Atef Safadi.jpg
PlanetaPUKLO KAO GRANATA: Strašna eksplozija pekare, uspaničeni ljudi se rastrčali na sve strane (VIDEO)
Egipat eksplozija
PlanetaREZERVIŠETE ODMOR U EGIPTU I BUDETE U HOTELU SA ČLANOVIMA HAMASA: Izrael ih je oslobodio, a oni se sada baškare u luksuznom smeštaju sa 5 zvezdica! (FOTO)
x01 AP Mohammad Zaatari.jpg
PlanetaHAMAS SE SASTAJE SA ZVANIČNICIMA EGIPTA I KATARA: Razgovaraće o krhkom primirju i stanju posle rata u Gazi
collage.jpg