Devojčica Kira pitala je ruskog predsednika zašto je njen ujak, koji je ranjen u ruku tokom borbe u ratu u Ukrajini, vraćen na prve linije fronta.

Kirin otac, 36-godišnji Vladimir Pimenov, poginuo je u borbama u Donjeckoj oblasti prošle godine i posthumno je odlikovan Ordenom za hrabrost.

Susrevši se sa njim, na Crvenom trgu u Moskvi, devojčica je zamolila Putina da odvede njenog ujaka "u dobru bolnicu u Rusiji".

- Moj ujak je sada na prvim linijama fronta - rekla je ruskom predsedniku, okružena verskim vođama. "Ranjen je u ruku, bio je u bolnici."

Zatim mu je bez ustezanja rekla: "Uopšte ga ne leče, a sada ga vraćaju da se bori. Volela bih da ga prebace u dobru bolnicu u Rusiji."

Putin je izgledao zatečeno i odgovorio je: "Svakako ćemo ga pronaći, u redu?" Ali nije obećao da će ga povući sa prve linije fronta na lečenje.

Kira, koja dolazi iz Sibira, uverila se da predsednik zna koga da traži, rekavši: "Zove se Anton Fisjura". Vladimir Putin je odgovorio: "Naravno. Hvala vam što misliš na njega." Zatim ju je poljubio u glavu i brzo otišao dalje.

Anton ima dva sina, od devet i osamnaest godina. Kira je dodala da i ona ima dva ujaka koji se takođe bore u ratu.

Devojčica je Putinu poklonila Čeburašku - sovjetsku igračku sa velikim okruglim ušima - koju je sama napravila.

- Isplela sam igračku Čeburašku za mog ujaka Antona, zatim za ujaka Vanju i ujaka Juru, koji sada brane domovinu - rekla je.

- Moje igračke će im sigurno doneti sreću.