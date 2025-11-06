ZEMLJE NATO ĆE KORISTITI "PČELARICU" PROTIV RUSKIH DRONOVA Poljska, Rumunija i Danska će aktivirati američki sistem Merops kojim upravlja veštačka inteligencija
Poljska i Rumunija raspoređuju novi sistem naoružanja, nakon serije upada ruskih dronova u vazdušni prostor NATO poslednjih meseci.
Američki sistem Merops (ptica pčelarica) može da identifikuje dronove i da im se približi, koristeći veštačku inteligenciju za navigaciju kada satelitske i elektronske komunikacije ne rade.
Pored toga što će biti raspoređen u Poljskoj i Rumuniji, Merops će koristiti i Danska, saopštio je NATO.
"Ovaj sistem nam pruža veoma preciznu detekciju. Sposoban je da cilja dronove i da ih obori" rekao je pukovnik Mark Meklelan, pomoćnik načelnika štaba za operacije u Savezničkoj kopnenoj komandi NATO.
Početkom septembra oko 20 ruskh dronova ušlo je u vazdušni prostor Poljske, a sredinom septembra takav incident dogodio se i u Rumuniji.
Takođe zbog uleta dronova, privremeno su bili zatvoreni aerodromi u Kopenhagenu, Minhenu, Berlinu i Briselu.
