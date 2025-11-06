Slušaj vest

Poljska i Rumunija raspoređuju novi sistem naoružanja, nakon serije upada ruskih dronova u vazdušni prostor NATO poslednjih meseci.

Američki sistem Merops (ptica pčelarica) može da identifikuje dronove i da im se približi, koristeći veštačku inteligenciju za navigaciju kada satelitske i elektronske komunikacije ne rade.

Pored toga što će biti raspoređen u Poljskoj i Rumuniji, Merops će koristiti i Danska, saopštio je NATO.

"Ovaj sistem nam pruža veoma preciznu detekciju. Sposoban je da cilja dronove i da ih obori" rekao je pukovnik Mark Meklelan, pomoćnik načelnika štaba za operacije u Savezničkoj kopnenoj komandi NATO.

1/8 Vidi galeriju Masovni ruski napad raketama i dronovima na Ukrajinu Foto: screenshot X

Takođe zbog uleta dronova, privremeno su bili zatvoreni aerodromi u Kopenhagenu, Minhenu, Berlinu i Briselu.