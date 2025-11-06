MEGAOLUJA PUSTOŠI ŠPANIJU! Zastrašujući snimci RAZORNOG nevremena! Bujice na ulicama nose sve pred sobom! Ljudi BEŽE u panici! Aerodromi otkazuju letove (VIDEO)
Obilna kiša i grad pretvorili su ulice Španijeu reke, u momentu kada je zemlju pogodila mega oluja Melisa. Stotine turista ostale su zaglavljene na aerodromima, a lokalno stanovništvo je bežalo da se skloni sa ulica i nižih terena.
Barselona na udaru vremenske nepogode
Grad Barselona je izdao upozorenje stanovnicima da ostanu u kućama. Oni su pozvani da preduzmu "ekstremne mere opreza" i da ne putuju kroz pogođena područja.
Oluja je izazvala velike poremećaje na aerodromu El Prat u Barseloni, sa najmanje 47 otkazanih letova, kako domaćih tako i međunarodnih.
Vatrogasci su do 10 sati ujutru reagovali na 39 incidenata izazvanih obilnim padavinama, uključujući 16 spasilačkih akcija u liftovima zbog poplava ili nestanka struje.
U Badija del Valeu je evakuisana zgrada zbog opasnosti od urušavanja krova, a nekoliko stanovnika je moralo da bude spaseno iz svojih automobila.
Poplave i panika u Kataloniji
Više reka u Katalonijije probilo nasipe, a video snimci na društvenim mrežama prikazuju poplavljene ulice u opštini Serdanjola del Vale i podzemne garaže potpuno su potopljene vodom.
Predsednik Katalonije Salvador Ilja Roka pozvao je građane na maksimalnu opreznost i izbegavanje putovanja i približavanja rekama i nabujalim potocima.
Balearska ostrva paralizovana olujom
Na Palma de Majorcigrad i kiša skoro su zaustavili život na ostrvu, a odloženo je na desetine letova. Letovalište u Palmi je poplavljeno, a lokalno stanovništvo je bežalo i panično tražilo sklonište.
Na Ibici su obilne kiše izazvale saobraćajne incidente, uz jake grmljavinske oluje.
Galicija i severozapad Španije pogođeni vetrovima i talasima
U Galiciji su zabeleženi talasi viši od pet metara, a brzina vetra dostizala je 80 km/h. Oluja će, kako se predviđa, nastaviti da pogađa Španiju narednih dana, a najgore će biti u Andaluziji, Galiciji, Kataloniji i Aragonu.
Ovo je najnovija oluja koja je pogodila Španiju, nakon što je prošlog meseca mega oluja Alispogodila Kosta Blanku.
Pre godinu dana Valensijaje pretrpela katastrofalne poplave koje su odnele više od 230 života i izazvale štetu od oko 17 milijardi evra. Stručnjaci upozoravaju da ovakvi ekstremni vremenski događaji postaju učestaliji zbog klimatskih promena.
(Kurir.rs/Daily Mail/Preneo: V.M.)