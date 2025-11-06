Velike poplave u Barseloni i na Balearima

Obilna kiša i grad pretvorili su ulice Španijeu reke, u momentu kada je zemlju pogodila mega oluja Melisa. Stotine turista ostale su zaglavljene na aerodromima, a lokalno stanovništvo je bežalo da se skloni sa ulica i nižih terena.

Barselona na udaru vremenske nepogode



Grad Barselona je izdao upozorenje stanovnicima da ostanu u kućama. Oni su pozvani da preduzmu "ekstremne mere opreza" i da ne putuju kroz pogođena područja.

Oluja je izazvala velike poremećaje na aerodromu El Prat u Barseloni, sa najmanje 47 otkazanih letova, kako domaćih tako i međunarodnih.

Vatrogasci su do 10 sati ujutru reagovali na 39 incidenata izazvanih obilnim padavinama, uključujući 16 spasilačkih akcija u liftovima zbog poplava ili nestanka struje.

U Badija del Valeu je evakuisana zgrada zbog opasnosti od urušavanja krova, a nekoliko stanovnika je moralo da bude spaseno iz svojih automobila.

Poplave i panika u Kataloniji



Više reka u Katalonijije probilo nasipe, a video snimci na društvenim mrežama prikazuju poplavljene ulice u opštini Serdanjola del Vale i podzemne garaže potpuno su potopljene vodom.

Predsednik Katalonije Salvador Ilja Roka pozvao je građane na maksimalnu opreznost i izbegavanje putovanja i približavanja rekama i nabujalim potocima.

Balearska ostrva paralizovana olujom



Na Palma de Majorcigrad i kiša skoro su zaustavili život na ostrvu, a odloženo je na desetine letova. Letovalište u Palmi je poplavljeno, a lokalno stanovništvo je bežalo i panično tražilo sklonište.

Na Ibici su obilne kiše izazvale saobraćajne incidente, uz jake grmljavinske oluje.

Galicija i severozapad Španije pogođeni vetrovima i talasima



U Galiciji su zabeleženi talasi viši od pet metara, a brzina vetra dostizala je 80 km/h. Oluja će, kako se predviđa, nastaviti da pogađa Španiju narednih dana, a najgore će biti u Andaluziji, Galiciji, Kataloniji i Aragonu.

Ovo je najnovija oluja koja je pogodila Španiju, nakon što je prošlog meseca mega oluja Alispogodila Kosta Blanku.