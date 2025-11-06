Slušaj vest

Bivši španski kralj Huan Karlos I, koji trenutno živi u Dubaiju, prvi put je detaljno ispričao kako je kao tinejdžer slučajno upucao i ubio svog mlađeg brata Alfonsa pre skoro 70 godina, piše Dejli mejl.

Svoje memoare od 500 strana objavio je u Francuskojpod naslovom "Juan Carlos I d’Espagne: Réconciliation" ili "Huan Karlos od Španije: Pomirenje".

Tragičan incident sa pištoljem



Huan Karlos je tada imao 18 godina, a Alfonso 14 godina. Dok su se "igrali" sa pištoljem u porodičnom domu u Portugalu1956. godine, misleći da je šaržer izvučen, metak je neočekivano opalio, odbio se od površine i pogodio Alfonsa u čelo.

Alfonso je preminuo u očevim rukama.

- Neću se oporaviti od ove tragedije. Njena težina će me pratiti zauvek - rekao je Huan Karlos.

Bivši španski kralj Huan Karlos I od Španije napisao je memoare pod naslovom "Huan Karlos od Španije: Pomirenje" gde je otkrio malo poznate detalje iz svog života, kao i priču o tragediji koja mu je dugo stajala na srcu - ubistvu mlađeg brata Alfonsa.

Reakcija porodice i posledice



Njegov otac, grof od Barselone, prekrio je telo Alfonsa španskom zastavom i bacio pištolj u more. Huan Karlos je vraćen na strogu vojnu akademiju, a odnos s ocem bio je ozbiljno narušen.

Memoari i suočavanje s prošlošću



Memoari su podeljeni u sedam delova, a biće objavljeni i u Španiji u decembru. Huan Karlos u knjizi pokušava da popravi odnos sa sinom, kraljem Filipom VI, i suoči se sa bolnim uspomenama.

- Postoji pre i posle. I dalje je teško govoriti o tome, i mislim na to svakog dana. Nedostaje mi, voleo bih da mogu da ga imam pored sebe i razgovaram s njim - rekao je bivši kralj Španije.

Dramatično odrastanje i kraljevska sudbina



Huan Karlos I je rođen 1938. godine u Rimu, u egzilu tokom Španskog građanskog rata. Od malih nogu ga je diktator Franko pripremao da ga nasledi na prestolu.

Huan Karlos je opisao kako ga je Franko iznenada imenovao za svog naslednika, što je mladog princa stavilo pred tešku odluku.

- Bio sam između čekića i nakovnja - rekao je on.

Skandali i abdikacija



Iako je vladao od 1975. do 2014. godine i bio popularan, Huan Karlos je bio umešan u brojne privatne skandale, uključujući vanbračne afere i kontroverze oko finansija.

Njegov lov u Bocvanisa ljubavnicom Korinom 2012. godine izazvao je ogorčenje javnosti usred ekonomske krize u Španiji.

Izgnanstvo i suočavanje sa posledicama



Šest godina posle abdikacije, 2020. godine, Huan Karlos je odlučio da napusti Španiju kako lični skandali ne bi narušili vladavinu njegovog sina.

Filip VI mu je iste godine ukinuo godišnju nadoknadu od 200.000 evra, a Vrhovni sud Španije pokrenuo je istragu oko njegove navodne umešanosti u projekat brze železnice u Saudijskoj Arabiji.

Zaključak memoara