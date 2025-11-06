Slušaj vest

Bivša predsednica Predstavničkog doma SAD i jedina žena koja je ikada obavljala tu funkciju objavila je u četvrtak, 6. novembra, da se neće ponovo kandidovati na izborima 2026. godine u svojoj izbornoj jedinici u San Francisku, čime se završava njena četrdesetogodišnja karijera u Kongresu SAD.

Nensi Pelosi je odslužila 20 mandata u Predstavničkom domu, a bila je predsednica od 2007. do 2011. i ponovo od 2019. do 2023. godine.

Nakon što su republikanci povratili većinu u Kongresu na izborima 2022. godine, Pelosi se povukla s mesta liderke demokrata i nasledio ju je predstavnik iz Njujorka, Hakim Džefris.

Svoju političku karijeru započela je u Demokratskom nacionalnom komitetu kao predstavnica Kalifornije, a u Kongres je ušla 1988. godine, pobedivši na vanrednim izborima za upražnjeno mesto posle smrti kongresmena Filipa Bartona i kratkog mandata njegove udovice, Sejl Barton.

Tokom čitave karijere predstavljala je istu oblast San Francisko, počev od perioda kada je grad bio razoren epidemijom AIDS-a. Odmah po dolasku u Kongres zaposlila je homoseksualnog muškarca, Stefana Morina, da vodi politiku u vezi sa AIDS-om, i izazvala pažnju najavom da će se boriti protiv "krize AIDS-a" u svom prvom govoru u Predstavničkom domu.

Kasnije je bila koautorka Zakona o pomoći Rajan Vajt (Ryan White CARE Act), koji je obezbedio finansijsku podršku obolelima, i zaslužna je što je AIDS Quilt proglašen nacionalnim blagom.

- Samo sam radila svoj posao - rekla je skromno u intervjuu za Politico. Ipak, njen izbor za predsednicu Doma 2007. godine učvrstio je njen istorijski status - postala je prva žena, prva osoba iz Kalifornije i prva Amerikanka italijanskog porekla na toj funkciji.

- Ovo je istorijski trenutak, za Kongres i za žene ove zemlje. Čekale smo više od 200 godina. Nikada ne gubeći veru, radile smo da ostvarimo obećanje Amerike, da su svi ljudi, muškarci i žene, stvoreni jednaki. Za naše ćerke i unuke, danas smo razbile mermerni plafon. Od sada, nebo je granica - rekal je u svom inaugurativnom govoru.

Pelosi je bila i česta meta političkih napada, naročito tokom sukoba s predsednikom Donaldom Trampom, kada je 2020. godine pred kamerama pocepala njegov govor o stanju nacije, posle prvog procesa za njegov opoziv.

Tokom svoje karijere učestvovala je u donošenju važnih zakona kao što su Zakon o kontroli oružja (Brady Act), Zakon o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti (Affordable Care Act) i Zakon o pomoći tokom pandemije (CARES Act).

Njena kancelarija bila je meta napada na Kapitol 6. januara 2021. godine, a njen suprug Paul napadnut je u njihovom domu u San Francisku 2022. godine od strane napadača koji je tražio nju.

U novembru 2022. Pelosi je objavila da se povlači s mesta liderke demokrata u Domu, rekavši da je "supruga, majka, baka, posvećena katolkinja i ponosni demokrata".

- Nikada ne bih pomislila da ću od domaćice postati predsednica Predstavničkog doma. Roditelji su nas naučili da je javna služba plemenit poziv i da svi imamo odgovornost da pomažemo drugima - rekla je tada.

Na pitanje o svom nasleđu, Pelosi je za ABC rekla: "Lako je meni, koja dolazim iz predivnog mesta kao što je San Francisko. Teže je drugima i njihova hrabrost učinila je mnogo od ovoga mogućim."

- Drago mi je što smo razbili mit da demokrate ne mogu da pobede - dodala je.