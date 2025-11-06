Slušaj vest

Prema policijskom saopštenju, osumnjičeni je 31-godišnji rumunski državljanin koji je navodno počinio delo kao "moguću spontanu reakciju" na probleme na poslu.

Osumnjičeni je svastike crtao sopstvenom krvlju i u trenutku hapšenja imao je 1,2 promila alkohola u krvi. Nakon hapšenja, odveden je u psihijatrijsku ustanovu.

Prema rečima svedoka, a kako su izvestile nemačke medije, 31-godišnji Rumun je imao problema na poslu i delo se tumači kao "reakcija na te probleme". Policija je pokrenula istragu o prikazivanju zabranjenih simbola i oštećenju imovine.

Grad Hanau je osetljiv na nasilje desničarskih ekstremista zbog masakra 2020. godine kada je desničarski ekstremista pucao i ubio devet građana stranog porekla.

