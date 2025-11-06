Policija u Hanauu, u saveznoj državi Hesen, uhapsila je 31-godišnjeg muškarca pod optužbom da je krvlju crtao svastike po automobilima i fasadama.
BALKANAC SOPSTVENOM KRVLJU OBOJIO AUTOMOBILE I FASADE: Oglasila se policija, evo šta je bio okidač za pisanje gnusnih poruka
Prema policijskom saopštenju, osumnjičeni je 31-godišnji rumunski državljanin koji je navodno počinio delo kao "moguću spontanu reakciju" na probleme na poslu.
Osumnjičeni je svastike crtao sopstvenom krvlju i u trenutku hapšenja imao je 1,2 promila alkohola u krvi. Nakon hapšenja, odveden je u psihijatrijsku ustanovu.
Prema rečima svedoka, a kako su izvestile nemačke medije, 31-godišnji Rumun je imao problema na poslu i delo se tumači kao "reakcija na te probleme". Policija je pokrenula istragu o prikazivanju zabranjenih simbola i oštećenju imovine.
Grad Hanau je osetljiv na nasilje desničarskih ekstremista zbog masakra 2020. godine kada je desničarski ekstremista pucao i ubio devet građana stranog porekla.
(Kurir.rs/Index)
