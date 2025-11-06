Slušaj vest

Tajfun Kalmaegipogodio je danas centralni deo Vijetnama, obalnog dela zemlje koji je već oštećen tokom prethodnih oluja, donoseći vetrove brzine do 149 kilometara na sat. Oluja je zahvatila pokrajine Dak Lak i Gia Lai, gde su zabeleženi najjači udari vetra.

1/14 Vidi galeriju Razoran tajfun pogodio Filipine i ide ka Vijetnamu. Poginulo je više od 140 ljudi. Foto: Jacqueline Hernandez/AP

Zamenik premijera Vijetnama, Tran Hong Ha, pozvao je lokalne vlasti da tretiraju Kalmaegi kao "hitnu i opasnu situaciju" i opisao ga kao "vrlo neuobičajenu oluju".

Hiljade ljudi iz obalnih područja su evakuisane, a vlasti su još ujutru obilazile domove i upozoravale stanovnike da se sklone na sigurno.

1/3 Vidi galeriju Tajfun Kalmaegi Filipini Foto: Jacqueline Hernandez/AP

Najsmrtonosniji tajfun godine

Pre nego što je stigao do Vijetnama, Kalmaegi je na Filipinimausmrtio najmanje 142 osobe, dok se još 127 vodi kao nestalo, prema zvaničnim podacima. Ova oluja je za sada najsmrtonosniji tajfun 2025. godine prema međunarodnoj bazi podataka o katastrofama EM-DAT.

Filipini su Kalmaegijem već dostigli svoj prosečan godišnji broj od 20 tajfuna, ali meteorolozi upozoravaju da se do kraja godine može očekivati još tri do pet.

1/9 Vidi galeriju Tajfun Filipini Foto: Jacqueline Hernandez/AP

Razaranje na Filipinima

Poplave koje su lokalne vlasti opisale kao "bez presedana" zahvatile su provinciju Cebu, odnoseći automobile, improvizovana naselja i čak velike transportne kontejnere.

Nacionalna služba civilne zaštite potvrdila je 114 smrtnih slučajeva, dok je provincija Cebu prijavila još 28 žrtava. Više od 500.000 ljudi ostalo je bez domova.

U gradu Liloan, nadomak Cebu Sitija, automobili su naslagani jedan preko drugog, a krovovi kuća su otkidani dok su stanovnici pokušavali da se izbave iz blata.

Lične tragedije

Jedna od žrtava bila je Mišel Aton, žena sa invaliditetom koju je poplava zarobila u spavaćoj sobi.

- Pokušali smo da obijemo vrata nožem i pajserom, ali nije išlo. Kada je frižider počeo da pluta, morali smo da izađemo kroz prozor. Otac mi je rekao da ne možemo ništa više da uradimo jer bismo svi mogli da poginemo - ispričala je njena sestra Kristin.

Drugi preživeli, Čiros Roa (42), rekao je da je njegovu porodicu spasao lavež psa, koji ih je probudio pre nego što je voda prodrla u kuću.

- Struja vode bila je užasno jaka. Zvali smo pomoć, ali niko nije došao, spasioci su i sami bili odneseni bujicom - rekao je.

Vanredno stanje i novi tajfun na pomolu

Predsednik Filipina Ferdinand Markos proglasio je vanredno stanje na nacionalnom nivou, što omogućava vladi da oslobodi sredstva za pomoć i uvede ograničenja cena osnovnih proizvoda.

Markos je upozorio da se približava nova oluja - tropska oluja Fung-vong, koja bi mogla da dostigne snagu supertajfunapre nego što udari u ostrvo Luzonpočetkom naredne nedelje.

Klimatske promene i rizici

Količina padavina koju je Kalmaegi doneo bila je 1,5 puta veća od prosečne mesečne u provinciji Cebu - nivo koji se, prema meteorolozima, događa jednom u 20 godina.