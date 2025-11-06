Slušaj vest

Paravojna grupa iz Sudana - Snage za brzu podršku (RSF), koja je više od dve godine u ratu sa sudanskom vojskom, saopštila je u četvrtak da je pristala na humanitarno primirje koje je predložila grupa posrednika predvođena Sjedinjenim Američkim Državama, poznata kao "Kvartet".

Masakri nad civilima u Sudanu posle pada Al Fašira Foto: Mohammed Abaker/AP, HONS/X account of Mini Minawi

Pad poslednjeg uporišta sudanske vojske u Darfuru


Saglasnost RSF-a dolazi nešto više od nedelju dana nakon što su njihove snage zauzele grad Al-Fašer, koji je bio pod opsadom više od 18 meseci i predstavljao poslednje uporište sudanske vojske u zapadnom Darfuru.

Al-Fašer u Sudanu Foto: HONS/Maxar Technologies, Planet Labs PBC/Planet Labs PBC

Stav sudanske vojske


Zvaničnik sudanske vojske izjavio je za agenciju Associated Press da će vojska pristati na primirje samo ako ono podrazumeva povlačenje RSF-a iz civilnih područja i predaju oružja.

Snage za brzu podršku (RSF) počinile su brojne masakre nad civilima posle pada garada Al-Fašera u njihove ruke i posle povlačenja sudanske vojske iz grada.

Snimci smaknuća deljeni su na društvenim mrežama i svet je konačno mogao da vidi šta se dešava u ovoj zaboravljenoj afričkoj državi.

(Kurir.rs/AP/Preneo: V.M.)

