Paravojna grupa iz Sudana - Snage za brzu podršku (RSF), koja je više od dve godine u ratu sa sudanskom vojskom, saopštila je u četvrtak da je pristala na humanitarno primirje koje je predložila grupa posrednika predvođena Sjedinjenim Američkim Državama, poznata kao "Kvartet".

Pad poslednjeg uporišta sudanske vojske u Darfuru



Saglasnost RSF-a dolazi nešto više od nedelju dana nakon što su njihove snage zauzele grad Al-Fašer, koji je bio pod opsadom više od 18 meseci i predstavljao poslednje uporište sudanske vojske u zapadnom Darfuru.

Stav sudanske vojske



Zvaničnik sudanske vojske izjavio je za agenciju Associated Press da će vojska pristati na primirje samo ako ono podrazumeva povlačenje RSF-a iz civilnih područja i predaju oružja.

Snage za brzu podršku (RSF) počinile su brojne masakre nad civilima posle pada garada Al-Fašera u njihove ruke i posle povlačenja sudanske vojske iz grada.