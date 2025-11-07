Slušaj vest

Austrijska obaveštajna služba otkrila je u Beču oružje koje se dovodi u vezu sa palestinskom militantnom grupom Hamas, saopštila je vlada Austrije.

Austrijsko ministarstvo unutrašnjih poslova navodi da je oružje, prema trenutnm saznanjima u istrazi, verovatno nabavljeno za terorističke napade na izraelske ili jevrejske institucije u Evropi.

Ministarstvo je dodalo da je u ponedeljak u Londonu uhapšen britanski državljanin, za kojeg se tvrdi da je "blisko povezan" sa pronađenim oružjem.

Osumnjičeni i oružje bili su predmet međunarodno koordinisane istrage Direkcije za državnu bezbednost i obaveštajnu službu (DSN) "o globalnoj terorističkoj organizaciji povezanoj sa Hamasom".

Ministarstvo je saopštilo da je DSN tokom istrage posumnjao "da je oružje u Austriju unela grupa, radi potencijalnih terorističkh napada u Evropi".

Oružje je otkriveno u koferu u iznajmljenom skladištu u Beču. U koferu se nalazilo pet pištolja i 10 pratećih okvira.

