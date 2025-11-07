Slušaj vest

Španija će ograničiti uzgoj živine u nekoliko regiona počev od ponedeljka kao odgovor na "porast" slučajeva ptičjeg gripa u Evropi i "povećani rizik" unutar zemlje, saopštilo je ministarstvo poljoprivrede.

"Poslednjih nedelja primetili smo povećanje broja otkrivenih slučajeva, kako kod divljih tako i kod domaćih ptica, što ukazuje na pogoršanje situacije", navelo je špansko ministarstvo.

Prema podacima ADIS-a, evropskog kompjuterskog sistema za bolesti životinja, navedenim u dokumentu, 139 epidemija je zabeleženo na farmama živine u Evropi između 1. jula i 5. novembra, uključujući 14 u Španiji.

Mapa koju je objavilo špansko ministarstvo poljoprivrede identifikuje područja koja su najviše ugrožena ili veoma rizična na jugozapadu i u centru zemlje, kao i na severu.

Suočene sa ovim porastom slučajeva, vlasti su zabranile uzgoj živine na slobodnom uzgoju u ovim područjima počev od ponedeljka, 10. novembra, osim u izuzetnim okolnostima koje isključuju takvu meru.

Trenutno nije objavljen krajnji datum ove blokade.

Velika Britanija i Francuska, koje su takođe pogođene, isto su uvele blokade za živinu kao odgovor na ovu situaciju, što ponovo izaziva zabrinutost među poljoprivrednicima.