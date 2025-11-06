Slušaj vest

Rusija je na Savetu bezbednosti otvorila temu mogućih američkih nuklearnih koraka.

Tom prilikom je ministar odbrane Ruske Federacije Andrej Belousov izneo kompletan pregled aktivnosti Vašingtona — od povlačenja iz važnih sporazuma do najnovijih programa i vežbi.

U razgovoru je naglašeno da izjave američkog rukovodstva o mogućem obnovljenom testiranju nuklearnog oružja podižu stepen opasnosti i zahtevaju adekvatan odgovor Moskve.

Foto: Printskrin Youtube

Na sednici Saveta bezbednosti posvećenoj pitanjima strateške stabilnosti, Rusija je pokrenula temu sve nuklearnog kursa Sjedinjenih Država. U fokusu rasprave našli su se nedavni američki potezi — od povlačenja iz ključnih sporazuma o kontroli naoružanja do razvoja novih ofanzivnih.

Ministar Andrej Belousov posebno je ukazao na nekoliko programa koje smatra direktnom pretnjom: rad na ICBM-u „Sentinel“ i modernizacije bombardera B-21, planove za uključivanje dodatnih lansirnih sistema na podmornicama i pretvaranje B-52 u nosače. Veruje se da će SAD adaptirati 30 B-52H kao buduće nosače nuklearnog oružja.

Andrej Belousov Foto: EPA/LILLIAN SUWANRUMPHA

Belousov je rekao da Sjedinjene Države rade na programu preventivnih nuklearnih udara "Golden Dome“. Belousov je dakle vrlo otvoreno izneo da program ima ofanzivni karakter jer predviđaju uništenje ruskih potencijala u preventivnom udaru.

Ministar je pomenuo i „Dark Eagle“ kao primer perspektivnih raketnih sistema srednjeg dometa sa velikim radijusom dejstva. Reč je o hipersoničnim raketama brzine 5,5 maha.

Podvukao je da se raspoređivanje ovog sistema očekuje u Evropi i Aziji može dramatično skratiti vreme reakcije i povećati rizik od eskalacije. Veruje se da bi let ovih raketa iz Evrope do centralnih delova Rusije trajao oko šest minuta.

Izjave potvrđuju da i SAD i Rusija u poslednje vreme intenzivno rade na modernizaciji svog nuklearnog potencijala.

Ministar je na kraju izneo mišljenje da je potrebno započeti pripreme za nuklearna ispitivanja na Centralnom poligonu na arhipelagu Nova Zemlja.

Svet ulazi u novu fazu gde se razrađuju tehnologije koje su decenijama bile „zamrznute“ — hipersonične snage, podmornički i krstareći sistemi, mere protivraketne intercepcije i mogućnost obnavljanja testiranja.