Zaporoški okružni sud osudio je danas na doživotnu robiju ruskog vojnika Dmitrija Kurašova koji je u januaru prošle godine na bojnom polju pucao  na ukrajinskog vojnika koji se predao i klečao sa rukama podignutim uvis.

Kako prenosi Ukrinform, slučaj Kurašova razmatran je duže od godinu dana, a reč je o prvoj presudi na doživotnu robiju zbog pucanja u vojnika koji se predao.

Pucanje na ratnog zarobljenika predstavlja i kršenje Ženevske konvencije. Kurašov je tokom suđenja priznao krivicu, ali je odbio da svedoči.

U sudskim materijalima navodi se da je Kurašov tri puta pucao iz mitraljeza na starijeg vojnika Oružanih snaga Ukrajine Vitalija Godnjuka, koji se prethodno predao, bio nenaoružan i držao ruke podignute uvis.

Do ratnog zločina je došlo u blizini sela Novodarivka.

Kurir.rs/Ukrinform

