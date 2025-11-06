Slušaj vest

Jedna žena uhapšena je zbog sumnje da je učestovala u ubistvu dečaka Fabijana (8), koje je potreslo Nemačku.

- Nalog za njeno hapšenje je izvršen, sumnja je proistekla iz preliminarnih nalaza istrage -  rekao je novinarima u Rostoku tužilac Harald Novak, koji nije saopštio detalje privođenja.

Prema pisanju Špigla, žena je bivša devojka Fabijanovog oca. Upravo ona je pronašla telo dečaka  četiri dana nakon Fabijanovog nestanka na ivici jezera.

Prijavila da je našla telo

Prema izveštajima medija, izjavila je da je tamo šetala sa prijateljem i svojim psom, a lokacija je navodno udaljena oko 15 kilometara od njene kuće. Fabijan nije išao u školu 10. oktobra jer se nije osećao dobro i ostao je sam kod kuće. Kada se njegova majka vratila kući s posla, Fabijan je bio odsutan i nije se vratio u svoje uobičajeno vreme.

Nestao dečak Fabijan Foto: Printscreen/Bild

Prema trenutnim informacijama, kriminalistička policija pretpostavlja da je učenik osnovne škole ubijen na dan svog nestanka, 10. oktobra, a njegovo telo je ostavljeno na lokaciji gde je kasnije i pronađeno 14. oktobra.

Sumnja se da je telo zapaljeno

Istražitelji veruju da se zločin verovatno dogodio između 11 i 15 časova na dan nestanka. Sumnjaju da je telo naknadno zapaljeno kako bi se sakrili dokazi.

Kurir.rs/Špigl

Ne propustitePlaneta"DIĆI ĆEMO SE U VAZDUH, ALI NE IZLAZIMO" Marija se sa dvojicom braće zabarikadirala u kući kada su došli da ih isele, usledila tragedija: POGINULA 3 POLICAJCA
1654465465.jpg
Planeta"SADA SI SA BAKOM I DEDOM U RAJU, NEDOSTAJAO SI IM... ZAŠTO TI?" Ovo je dečak ubijen u terorističkom napadu u Magdeburgu! Majka se oglasila NAJTUŽNIJOM PORUKOM
andre glajsner.jpg
PlanetaDEČAKA BOLEO STOMAK, ODVELI GA NA SKENER - NASTAO MUK: Lekari ga odmah prebacili na operacioni sto, a tamo usledio novi šok! Rendgen snimak uliva jezu (FOTO)
nemacka-hitna-pomoc.jpg
PlanetaOTAC PRIJAVIO NESTANAK SINA! Mališana su tražile komšije, policija i DRONOVI, a onda su ga pronašli na NEOBIČNOM MESTU
pol.jpg