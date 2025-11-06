Slušaj vest

Jedna žena uhapšena je zbog sumnje da je učestovala u ubistvu dečaka Fabijana (8), koje je potreslo Nemačku.

- Nalog za njeno hapšenje je izvršen, sumnja je proistekla iz preliminarnih nalaza istrage - rekao je novinarima u Rostoku tužilac Harald Novak, koji nije saopštio detalje privođenja.

Prema pisanju Špigla, žena je bivša devojka Fabijanovog oca. Upravo ona je pronašla telo dečaka četiri dana nakon Fabijanovog nestanka na ivici jezera.

Prijavila da je našla telo

Prema izveštajima medija, izjavila je da je tamo šetala sa prijateljem i svojim psom, a lokacija je navodno udaljena oko 15 kilometara od njene kuće. Fabijan nije išao u školu 10. oktobra jer se nije osećao dobro i ostao je sam kod kuće. Kada se njegova majka vratila kući s posla, Fabijan je bio odsutan i nije se vratio u svoje uobičajeno vreme.

Prema trenutnim informacijama, kriminalistička policija pretpostavlja da je učenik osnovne škole ubijen na dan svog nestanka, 10. oktobra, a njegovo telo je ostavljeno na lokaciji gde je kasnije i pronađeno 14. oktobra.

Sumnja se da je telo zapaljeno

Istražitelji veruju da se zločin verovatno dogodio između 11 i 15 časova na dan nestanka. Sumnjaju da je telo naknadno zapaljeno kako bi se sakrili dokazi.