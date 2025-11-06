Slušaj vest

Već u petak moglo bi da dođe do drastičnog smanjenja letova na velikim aerodromima u Americi ukoliko se ne postigne dogovor o radu vlade, koja je blokirana već nedeljama.

Kako kontrolori leta zbog blokade ne primaju platu, sasvim je izvesno da će biti preduzeti drastični koraci poput ovog.

Najverovatnije će deset odsto saobraćaja na 40 prometnih aerodroma biti smanjeno, što će uticati na hiljade letova, mada detalji o tome koliko i koji će tačno aerodromi biti pogođeni nisu objavljeni.

"Osnovnih 30" aerodroma u Americi nalaze se među onima na preliminarnoj listi lokacija za koje se očekuje da će biti pogođene smanjenjem broja letova, rekao je za CNN izvor koji je direktno upoznat sa situacijom:

Tri velika čvorišta u Njujorku

Vašington

Čikago

Atlanta

Dalas

Širom zapada od Feniksa do Sijetla

- Kada počnemo da primenjujemo ovo smanjenje obima saobraćaja, ono će biti ograničeno na ovih 40 tržišta sa velikim obimom saobraćaja. Zamolićemo avio-kompanije da sarađuju sa nama kako bi smanjile svoje rasporede letova - rekao je Brajan Bedford, administrator Savezne uprave za civilno vazduhoplovstvo (FAA).

Ova objava dolazi u trenutku kada nedostatak kontrolora leta tokom obustave rada vlade odlaže sve veći broj letova širom zemlje. Kontrolori će sledeće nedelje biti uskraćeni za drugu punu platu, a neki uzimaju dodatne poslove kako bi sastavili kraj s krajem ili otvaraju bolovanje u znak protesta.

FAA je trebalo da se sastane sa avio-kompanijama kako bi razgovarali o primeni novog plana.

Bedford je nazvao promenu „propisnom“ i „hirurškom“.

Od obustave rada vlade, u objektima FAA prijavljeno je da fali 400 radnika, što je četiri puta više nego istih dana prošle godine.

Avio-kompanije upozoravaju putnike

Avio-kompanije su obaveštene o planu samo oko sat vremena pre nego što je objavljen, rekao je izvor iz avio-kompanije za CNN.

- Sarađujemo sa saveznom vladom kako bismo razumeli sve detalje novog plana za smanjenje i trudićemo se da ublažimo uticaje na putnike i pošiljaoce - saopštila je grupa kompanije "Airlines for America".

Bedford je rekao da će nove mere ići dalje od komercijalnog vazdušnog prostora i uključivati ograničenja za lansiranje u svemir i saobraćaj malih aviona na određenim tržištima.

- Želim da zahvalim kontrolorima koji svakodnevno dolaze na posao i čuvaju naš sistem bezbednim. Ali takođe želim da priznam činjenicu da nam podaci govore da moramo da učinimo više - naglasio je on.

Većina velikih avio-kompanija je rekla da će uticaj biti ograničen ili da procenjuju potencijalni uticaj.

Foto: Reuters

Kupite rezervnu kartu ili ćete ostati zaglavljeni

Ali, kompanija "Frontijer" upozorila je putnike da rezervišu rezervnu kartu ili rizikuju da „ostanu zaglavljeni“.

- Ako vam let bude otkazan, šanse da ostanete zaglavljeni su velike, pa bih jednostavno imao rezervnu kartu za drugu avio-kompaniju. Žao mi je što se ovo dešava. Nadam se da će obustava uskoro biti završena - napisao je izvršni direktor kompanije "Frontier Airlines" Bari Bifl.

Takođe je pozvao putnike da izbegavaju rezervisanje osnovne karte koja se ne može refundirati.

Generalni direktor kompanije "United Airlines" Skot Kirbi naveo je u dopisu zaposlenima da „međunarodni letovi na duge relacije“ i „letovi od čvorišta do čvorišta“ neće biti pogođeni.

Foto: Nicolas Economou/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Avio-kompanija će se fokusirati na smanjenje broja letova na regionalnim letovima i domaćim letovima koji ne putuju između čvorišta.

- To je važno da bismo održali integritet naše mreže, pružili pogođenim putnicima što više opcija za nastavak putovanja i održali naše sisteme uparivanja posade - napisao je.

Svi putnici tokom ovog perioda imaju pravo na povraćaj novca, čak i za karte koje se ne mogu refundirati, napisao je Kirbi.

"American Airlines" je saopštio da očekuje da „velika većina“ letova neće biti pogođena.

Portparol kompanije "Southwest Airlines" pozvao je Kongres da „odmah reši svoju pat poziciju“ i rekao da procenjuje kako bi ograničenja letova uticala na njihov raspored.