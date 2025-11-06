Slušaj vest

Čovek koji je brutalno ubio mladi par u njihovom domu, a zatim odveo njihovu decu u Mekdonalds, osuđen je na doživotnu robiju. Derek Martin (67) proglašen je krivim za ubistvo Džoša i Kloe Bašford u Njuhejvenu u junu 2023. godine, a snimak policijske kamere zabeležio je trenutak kada je ušao u stanicu i priznao: „Ubio sam dvoje ljudi“.

Martin je osuđen na doživotnu robiju i mora da odsluži najmanje 29 godina pre nego što može da se prijavi za uslovni otpust.

Brutalni napad

Prema detaljima obelodanjenim na sudu, Martin je prvo udario Kloe Bašford čekićem, a zatim ju je izbo nožem. Kada se njen suprug Džoš vratio kući, Martin ga je napao na spratu, izbo ga nekoliko puta i na kraju ga zadavio kaišem ili konopcem.

Na dan ubistava, Martin je pomogao da se deca odvedu u školu i kupio Kloe doručak. Kasnije, dok je čistio prozore, izbila je svađa oko novca tokom koje je, kako je rekao policiji, „jednostavno poludeo“.

Odveo decu na večeru

Nakon što je počinio dvostruko ubistvo, Martin je pokupio decu iz škole i odvezao ih u Mekdonalds na večeru. Tek tada se predao policiji. Sud je čuo da je Martin bio oženjen majkom Kloe Bašford mnogo pre nego što se ona rodila, ali su se poslednjih godina zbližili i on ju je smatrao svojom pastorkom. Često je pomagao porodici, vozeći decu u školu i obavljajući kućne poslove.

Nakon presude, najstariji sin para, 18-godišnji Bruklin Bašford, rekao je da je presuda olakšanje.

„Svi smo ovo čekali dve i po godine, tako da je ovo samo olakšanje. Samo želimo da se završi, to je kao zatvoreno poglavlje. Sve je gotovo, konačno možemo da krenemo dalje“, rekao je.

Dug kao mogući motiv

Tužilaštvo je saopštilo da je Martin u vreme ubistava bio u dugu od 8.000 funti, uglavnom od kockanja. Kloe Bašford je trebalo da mu plaća novac mesečno. Svađa se navodno pojačala kada mu je rekla „ne pokušavaj više“. Iako nije imao istoriju nasilja, Martin se borio sa depresijom i anksioznošću, ali psihijatrijske procene nisu uspele da definitivno utvrde poremećeno rasuđivanje.