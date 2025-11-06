Slušaj vest

Novoizabrani gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani na prvoj konferenciji za novinare posle istorijske izborne pobede, rekao je da će njegova administracija „stati u odbranu grada“ protiv predsednika SAD Donalda Trampa.

Mamdani je rekao da mu izborni rezultat daje mandat za „ambiciozne politike pristupačnosti“, sa ciljem da „najskuplji grad u SAD postane grad koji ljudi mogu sebi da priušte“.

Ovaj kandidat dobio je i veliku podršku mlađih generacija na društvenim mrežama, pa se tako u komentarima na njegovim profilima tokom predizborne kampanje mogla pročitati parola "to je moj gradonačelnik", koju su pisali ljudi iz svih krajeva sveta, ali i iz drugih gradova Amerike.

Na ovu temu za Kurir televiziju doktr Dragan Petrović, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Nenad Bumbić ekonomista i analitičar, Stevan Ignjatović, pilot u penziji, kao i Duško Vukajlović, novinar.

Vukajlović o fotografiji Mamdanija sa simbolom velike Albanije

Vukajlović navodi da nije iznenađen Mamdanijevom pobedom:

- Njujork jeste najveći grad u Americi, Njujork je asocijacija na Ameriku - kaže Vukajlović.

On se dotakao i vesti koja je uzdrmala Srbiju, jer se ovaj novoizabrani gradonačelnik fotografisao pokazujući znas velike Albanije:

- Njega je neko nasamario. On nije malo dete, ali prišao mu je neko i pitao da se fotografiše sa njim tako. One se slikao sa nekim Albancom, što je glavna vest na svim albanskim portalima. Ne znam da li je znao šta pokazuje - kaže Vukajlović.

Vukajlović Mamdanijeva obećanja ipak kategoriše kao nerealna.

Bumbić: Mamdani obećava stvari koje Beograd već ima

Bumbić nije iznenađen pobedom, ali kaže da je ne bi predvideo pre godinu dana:

- Izborni rezultat je nešto niži od predviđenog, ali već mesec ili dva je jasno da će on postati gradonačelnik. Više od 50% stanovnika Njujorka nisu ni rođeni u SAD-u, tako da ona odgovara profilu prosečnog stanovnika Njujorka - kaže Bumbić.

Bumbić dodaje da nije iznenađenje da neko njegove pozadine pobedi u Njujorku, a onda je rekao da se ono što Amerikanci smatraju komunistvom ili socijalistom ne poklapa sa balkanskim shvatanjem istog:

- On je dobio izbore na sličnu taktiku kao Tramp. Pričao je o visokim cenama i o tome kako ne mogu da priušte život, pričao o cenama zakupa stanova, sličan problem kao u Beogradu. Obećao je besplatan gradski saobraćaj, kao Beograd. Sledeće je besplatni vrtići, što Srbi takođe računaju zdravo za gotovo - kaže Bumbić.

Ignjatović: Jevreji su obezbedili Mamdaniju pobedu

Ignjatović kaže da je impresivno što je Mamdani sa svojom pozadinom sa 34 godine došao do pozicije gradonačelnika:

- On je strašno podržavao Jevreje, iako je Musliman. Zna se da je Njujork jedan od centara jevrejske dominacije Amerike. Veliki deo donacija njegovoj kampanji su bili Jevreji. On nešto krije. Zahvaljujući njima, oni su ga izgurali svojim sposobnostima, jevrejski lobi - kaže Ignjatović.

Bumbić ipak kaže da je Mamdani odbio da stane uz Izrael, odnosno odbio da učestvuje u međunarodnoj politici kada su ga pitali za komentar. Takođe, Bumbić ističe da su Jevreji iz Njujorka bili najbrojniiji prilikom protesta protiv Izraela.

Petrović: Belci će postati manjina u Americi

Petrović je objasnio da u Kanadi postoji veliki broj migranata iz Azije koji dolaze u četvrti napravljene prokriumčarenim novcem sa jednim jedinim ciljem, a to je da se dosele u Sjedinjene Američke Države, posebno u severne gradove poput Njujorka, Čikaga, Baltimora, dok istraživanja pokazuju da bogati, beli, protestantski hrišćani sve više napuštaju ovaj predeo i doseljuju se u južne i zapadne delove SAD-a.

- Za republikance uglavnom glasaju belci, i jedan deo manjine. Za demokrate glasa većina ljudi koji nisu belci. to je istraživanje od pre par godina, ali ne veruje,m da se to izmenilo. Hantinton je u jednoj svojoj knjizi napisao i da po projekcijama demografa, belci će postati manjina u SAD-u. Ovo je biblija republikanaca koji pokušavaju da zaustave ove promene - kaže Petrović.

