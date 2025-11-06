Slušaj vest

Vlasti u najmanje 15 regiona u Rusiji mobilišu rezerviste koji bi trebalo da čuvaju stratešku infrastrukturu, uključujući rafinerije nafte koje su meta ukrajinskih dronova, javlja medij Vyorstka posle pregleda vladinih objava o regrutaciji na društvenoj mreži VKontakte.

Oglasi za regrutaciju rezervista pojavili su se na stranicama lokalnih vlasti, opštinskih administracija i velikih preduzeća u regionima kao što su Brjansk, Kalinjingrad, Leningrad, Nižni Novgorod, Rostov, Tambov, Tula i Jaroslavl, kao i u republici Baškortostan i regionima Perm i Krasnojarsk, između ostalih.

Ova kampanja sledi nedavno usvajanje zakona koji omogućava raspoređivanje rezervista za zaštitu objekata na teritoriji Rusije.

Prema Vyorstki, objave naglašavaju da rezervisti neće biti poslati da ratuju u Ukrajini, već će ostati u svojim matičnim regionima radi čuvanja energetske infrastrukture i presretanja dronova.

U graničnom regionu Brjansk, od dobrovoljaca se takođe očekuje da “suzbijaju neprijateljske sabotažne grupe”, pomažu u evakuaciji civila i “održavaju režime protivterorizma”, prema jednoj objavi koju je podelio lokalni zanatski fakultet.

Vlasti Brjanska nude mesečne naknade od 40.000 do 100.000 rubalja (420–1.050 evra), zavisno od čina, uz jednokratne bonuse do 300.000 rubalja (3.200 evra).

U regionima koji su dalje od fronta, isplate su znatno niže: dobrovoljcima u Tuli i Baškortostanu obećano je 2.000–10.000 rubalja mesečno, plus bonusi za oborene dronove; u Permu, 4.000–7.000 rubalja; a u Kalinjingradu do 6.300 rubalja.

Neki regioni takođe će nadoknaditi rezervistima prisustvo na trening kampovima.

Vlasti u Jaroslavlu nude 21.000–57.000 rubalja po sesiji, dok vojnici u Tuli mogu zaraditi do 111.000 rubalja, a oficiri do 150.000 rubalja.

U luci Ust-Luga blizu Sankt Peterburga, dobrovoljci će raditi dvomesečne smene i čuvati objekte, a potom imati dva meseca slobodno, s mesečnom zaradom od 15.000–30.000 rubalja.

Neke objave reklamiraju besplatne uravnotežene obroke tokom treninga i vikend rekreacione aktivnosti, dok druge ističu besplatnu medicinsku zaštitu i lekove kao dodatne benefite.

Zvaničnici u pojedinim regionima takođe održavaju lične sastanke za regrutaciju potencijalnih rezervista. Zaposleni u centrima za zapošljavanje u Krasnojarsku i Jaroslavlju informisali su tražioce posla o “prednostima službe po ugovoru” i učešću u mobilizacijskoj rezervi, navodi Vyorstka.

Izvor iz vojnih komesarijata rekao je Vyorstki da se očekuje da Kremlj izda direktive koje preciziraju koliko rezervista svaki region mora da regrutuje.

Predsednik Vladimir Putin potpisao je u utorak zakon koji ovlašćuje korišćenje rezervista za obezbeđivanje sigurnosti unutar Rusije.

Zakon, koji je brzo prošao kroz parlament u tri čitanja, omogućava “posebne obuke i raspoređivanja radi zaštite kritičnih i drugih objekata od životnog značaja”.

Generalštab je saopštio da rezervisti neće biti poslati da ratuju u Ukrajini.