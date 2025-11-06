Slušaj vest

Francuska državna revizorska služba saopštila je u izveštaju da je muzej Luvr započeo bezbednosnu reviziju pre deset godina, a da preporučena poboljšanja neće biti završena do 2032. godine.

Prema izveštaju Revizorskog suda, samo 39 odsto muzejskih prostorija u Luvru imalo je kamere 2024. godine, prenosi BFM TV.

Revizija, pokrenuta 2015. godine, ukazala je na nedovoljno praćenje i nisku spremnost za krizne situacije.

- Muzej Luvr dao je prioritet vidljivim i atraktivnim operacijama na račun održavanja i renoviranja zgrada i tehničkih instalacija, posebno bezbednosnih sistema - naveo je Revizorski sud.

Tek krajem prošle godine raspisan je tender za bezbednosne radove.

- Projekat će trajati više godina i neće biti završen pre 2032. godine - navedeno je u dokumentu.

Revizorska služba je upozorila da su ograničeni resursi i visoki troškovi akvizicija, zajedno sa problemima u upravljanju i prevarama sa ulaznicama, dodatno usporili napredak.

U izveštaju se preporučuje deset mera, među kojima su smanjenje broja novih nabavki, povećanje cena karata i modernizacija digitalne infrastrukture.

- Muzej mora da ojača internu kontrolu, koja je i dalje nedovoljno razvijena za instituciju ove veličine - navedeno je u dokumentu.

Francuske vlasti su najavile dodatne mere zaštite do kraja godine, uključujući uređaje protiv provale i barijere na okolnim putevima.

Vlada je u januaru pokrenula razvojni projekat koji obuhvata novi prostor za "Mona Lizu" i dodatne bezbednosne korake.

Ministarka kulture Francuske Rašida Dati podržala je preporuke revizorske službe i pozvala na hitne tehničke radove, dok je direktorka Luvra Lorans de Kar istakla da podržava većinu predloga, ali da je dugoročna transformacija muzeja neophodna za rešavanje strukturnih problema.

Ogromni projekat renoviranja, koji je zagovarao francuski predsednik Emanuel Makron "sada se procenjuje na 1,15 milijardi evra, uključujući 481 milion evra u narednih 10 godina (...) što predstavlja nisku procenu s obzirom na potrebu muzeja za modernizacijom", prema podacima Revizorskog suda.

Taj projekat, koji je u januaru najavio predsednik i koji je nazvan "Nova renesansa Luvra", prvobitno je procenjen na oko 700 do 800 miliona evra.

Izveštaj je objavljen nekoliko nedelja nakon pljačke u kojoj su četiri razbojnika usred dana ukrala dragulje vredne 102 miliona dolara.

Pljačka je izazvala sumnje u sposobnost najposećenijeg muzeja na svetu da zaštiti umetnička dela, a zvaničnici su priznali da bezbednost nije bila na potrebnom nivou.

Istražitelji su optužili četvoricu osumnjičenih, ali ukradeni predmeti još nisu pronađeni.