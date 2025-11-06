Slušaj vest

Prolazak uragana Melisa kroz Jamajku stvorio je oko pet miliona tona otpada koji blokira puteve i pristup osnovnim uslugama, upozorio je danas Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Uragan Melisa, jedan od najmoćnijih koji je ikada pogodio Karibe, je "najgora klimatska katastrofa u istoriji Jamajke", rekao je predstavnik UNDP-a Kišan Hodaj novinarima.

Prema početnim procenama, pričinjena šteta je otprilike ekvivalentna 30 odsto Bruto domaćeg proizvoda (BDP) Jamajke, a očekuje se da će ta broj da poraste, dodao je Hodaj ističući velike razmere razaranja posle naleta Melise.

"Taj razorni uragan pričinio je veliku štetu širom zapadne i centralne Jamajke, sa izgubljenim životima, uništenim kućama, preduzećima, farmama i infrastrukturom i tonama otpada razbacanim po ostrvu", rekao je on.

2 Posledice uragana Melisa na Jamajci Izvor: Justin Campbell

Na osnovu analize satelitskih podataka, UNDP procenjuje da je uragan stvorio više od 4,8 miliona tona otpada, dovoljno da napuni 480.000 kamiona.

To uključuje približno 2,1 milion tona ruševina iz zgrada, 1,3 miliona tona vegetacionog otpada i 1,4 miliona tona ličnih stvari.

"Čitave zajednice su okružene otpadom", rekao je predstavnik UN i dodao da je njegovo brzo uklanjanje ključno.

1 Posledice uragana Melisa na Jamajci Izvor: Justin Campbell

Na Jamajci su stradale 32 osobe, a širom Kariba 76, posle prolaska Melise.

Taj uragan je bio snažniji i razorniji zbog klimatskih promena izazvanih ljudskom aktivnošću, prema studiji Imperijal koledža u Londonu.