Mediji u Velikoj Britaniji masovno pišu o bizarnom slučaju zatvorenika koji je greškom pušten iz zatvora "Vendsvort", ali se nakon nekoliko dana svojevoljno vratio.

Osuđeni prevarant Vilijam Bili Smit smeškao se i mahao dok se u četvrtak ujutro vraćao u zatvor u južnom Londonu.

Tridesetpetogodišnjak iz Sarija osuđen je u ponedeljak na sudu u Krojdonu na 45 meseci zatvora zbog višestrukih prevara, ali je istog dana slučajno pušten iz pritvora, što je pokrenulo policijsku poteru.

"ITV njuz" ga je snimio dok se, u pratnji svoje partnerke, vraćao u zatvor.

Policija još uvek pokušava da pronađe alžirskog državljanina Brahima Kadur-Čerifa (24), seksualnog prestupnika koji je greškom pušten iz zatvora "Vendsvort" prošle srede.

Sve se događa u trenutku kada je Vlada odlučila da pozove upravnike zatvora na sastanak nakon što je otkriveno da su se slučajevi pogrešnog puštanja zatvorenika povećali za 128 odsto u poslednjoj godini. Naime, 262 osobe su pogrešno puštene iz zatvora između marta 2024. i marta 2025.

O Smitovom slučaju se oglasila i policija koja je objavila da prekidaju potragu za njim jer se sam vratio u zatvor nakon tri dana.

Prema "ITV njuzu", koji je snimio njegov povratak, Smit je došao u pratnji svoje partnerke koju je zagrlio pre nego što je razgovarao s osobljem zatvora na ulazu.

Na snimku ove televizijske kuće može se videti Smit kako odeven u trenerku trči uz stepenice ispred zatvora i puši cigaretu pre nego što je ušao unutra.

Kurir.rs/Jutarnji

