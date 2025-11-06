NATO: Imamo više oružja od Rusije, moramo biti spremni na dugotrajnu konfrontaciju
Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je danas na industrijskom forumu u Bukureštu da je Alijansa pretekla Rusiju u proizvodnji municije, kao i da mora da bude spremna na dugotrajnu konfrontaciju.
Rute je rekao da zemlje NATO sada proizvode više municije nego u prethodnim decenijama, objavljeno je na sajtu Alijanse.
"Donedavno je Rusija proizvodila više municije nego sve zemlje članice NATO-a zajedno. Ali to više nije slučaj. Širom Alijanse trenutno otvaramo desetine novih proizvodnih linija i proširujemo postojeće", naglasio je Rute.
Prema njegovim rečima, takav napredak mora da bude ostvaren i u drugim oblastima - od visokokvalitetnih sistema protivvazdušne odbrane do jeftinih dronova presretača.
Rute je istakao da je kreativnost jedan od pokretačkih faktora razvoja oružja.
"Moramo nadmudriti naše protivnike, koristeći svu našu moć da bismo ostali bezbedni u budućnosti", naveo je Rute.
Poručio je da je ključan otvoren dijalog između NATO-a i industrije.
"Neisprovocirani rat Rusije protiv Ukrajine najvidljiviji je primer pretnje. Ali opasnost koju predstavlja Rusija neće prestati kada se ovaj rat završi. U doglednoj budućnosti, Rusija će ostati destabilizujuća sila u Evropi i svetu. A Rusija nije sama u nastojanjima da potkopa globalna pravila", rekao je Rute, navodeći da NATO mora da bude spreman na dugotrajnu konfrontaciju.
Forum NATO industrije 2025 okuplja 900 učesnika, obuhvata 300 događaja, a Rute ga je opisao kao jedan od najvećih događaja te vrste.
Kurir.rs/Agencije