Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je danas na industrijskom forumu u Bukureštu da je Alijansa pretekla Rusiju u proizvodnji municije, kao i da mora da bude spremna na dugotrajnu konfrontaciju.

Rute je rekao da zemlje NATO sada proizvode više municije nego u prethodnim decenijama, objavljeno je na sajtu Alijanse.

"Donedavno je Rusija proizvodila više municije nego sve zemlje članice NATO-a zajedno. Ali to više nije slučaj. Širom Alijanse trenutno otvaramo desetine novih proizvodnih linija i proširujemo postojeće", naglasio je Rute.

Prema njegovim rečima, takav napredak mora da bude ostvaren i u drugim oblastima - od visokokvalitetnih sistema protivvazdušne odbrane do jeftinih dronova presretača.

Foto: Shutterstock

Rute je istakao da je kreativnost jedan od pokretačkih faktora razvoja oružja.

"Moramo nadmudriti naše protivnike, koristeći svu našu moć da bismo ostali bezbedni u budućnosti", naveo je Rute.

Poručio je da je ključan otvoren dijalog između NATO-a i industrije.

"Neisprovocirani rat Rusije protiv Ukrajine najvidljiviji je primer pretnje. Ali opasnost koju predstavlja Rusija neće prestati kada se ovaj rat završi. U doglednoj budućnosti, Rusija će ostati destabilizujuća sila u Evropi i svetu. A Rusija nije sama u nastojanjima da potkopa globalna pravila", rekao je Rute, navodeći da NATO mora da bude spreman na dugotrajnu konfrontaciju.

Forum NATO industrije 2025 okuplja 900 učesnika, obuhvata 300 događaja, a Rute ga je opisao kao jedan od najvećih događaja te vrste.