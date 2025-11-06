Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države su saopštile da je u 13 napada na brodove u blizini Venecuele i na istočnom Pacifiku od septembra poginulo više od 60 ljudi, posle čega su lideri, pravni eksperti i porodice poginulih pozvali na dokazivanje navodnog krijumčarenja.

Prema rečima američkog ministra odbrane Pita Hegseta, napadi su bili usmereni na brodove koji su navodno prevozili ilegalne narkotike, međutim, Sjedinjene Američke Države nisu predstavile dokaze koji podržavaju ove tvrdnje, navodi agencija.

Međunarodne organizacije, uključujući visoke zvaničnike UN za ljudska prava, osudile su ove napade kao kršenje međunarodnog prava i ljudskih prava, dok je Venecuela ove napade opisala kao ilegalne, nazivajući ih "ubistvom" i "agresijom".

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro optužio je američkog predsednika Donalda Trampa da pokušava da sruši njegovu vlast.

