Slušaj vest

Stotine pripadnika Hamasa i dalje se nalaze zarobljeni u podzemnim tunelima ispod grada Rafa, na jugu Pojasa Gaze.

Više izvora navodi da se broj blokirannih boraca Hamasa procenjuje na oko 200, preneo je The Cradle.

Prema izraelskom Channel 14, raste zabrinutost u Izraelu da se u ovim tunelima takođe možda nalaze i tela preminulih izraelskih talaca, što je navodno odvratilo izraelske snage od intenzivnog bombardovanja u pokušaju da ih unište.

Istovremeno izraelski Channel 12 je ranije izvestio da Tel Aviv razmatra mogućnost da borcima omogući bezbedan prolaz do teritorije pod kontrolom Hamasa ukoliko pristanu da predaju svoje oružje, kao i tela dodatnih mrtvih zarobljenika.

Međutim, izraelski mediji su ubrzo objavili, ciritajući zvaničnika, koji je rekao da je izraelski premijer Benjamin Netanijahu "isključio" tu mogućnost.

"Premijer istrajava u svom čvrstom stavu po pitanju razoružanja Hamasa i demilitarizacije Pojasa Gaze, dok eliminiše terorističke pretnje našim snagama", rekao je zvaničnik.

Foto: Mohammad Zaatari/AP

Hamas je do sada predao tela 17 izraelskih talaca. Izrael je optužio grupu da zadržava tela i odlaže njihovu predaju. Međutim, Crveni krst je potvrdio ekstremne teškoće u pronalaženju tela zbog velikih količina ruševina.

Hamasovo vojno krilo, Brigade Kasam, objavilo je saopštenje u kojem potvrđuje da je izgubilo kontakt sa svojim borcima u Rafi. Prema pojedinim izveštajima nekoliko posrednika je kontaktiralo Izrael tražeći da se ovim blokiranim pripadnicima Hamaca obezbedi izvlačenje, ali to su izraelske vlasti odbacile kao opciju.