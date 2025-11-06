Slušaj vest

Priča koja zvuči kao iz nekog filma šokirala je selo u Bugarskoj. Bojan Ivanov (64), koji je proglašen mrtvim od strane suda 2020. godine, pronađen je živ.

Bojana su slučajno otkrili zaposleni u nacionalnom parku Pirin. Međutim, to je bio najdramatičniji trenutak za njegovu majku, Todoru Aleksandrovu (85) iz Novog Sela, koja je pre 10 godina prijavila njegov nestanak.

Godinama je Todora živela sa uverenjem da je njen sin mrtav. Nakon što je nestao 2013. godine, ona ga je čekala, zvala prijatelje i komšije, ali uzalud. Dve godine kasnije, 2015, prijavila je policiji njegov nestanak, da bi 2020, na insistiranje rođaka, sud u Ruseu zvanično proglasio Bojana mrtvim. Opština je čak izdala i smrtovnicu.

Kada su je novinari medija BMT pronašli nakon što je njen sin pronađen živ na planini Pirin, starija žena je izgledala zbunjeno i nije mogla da veruje.

"Ne znam ništa, ne sećam se kada je nestao", rekla je žena tiho, koja je dugo verovala da je izgubila sina.

Bojana Ivanova slučajno su pronašli službenici parka u petak u blizini njegovog ilegalnog kampa u Nacionalnom parku Pirin, gde se, kako se veruje, nastanio nekoliko dana ranije.

"Pretpostavljamo da se nastavio pre nedelju dana. Mesto gde je pronađen šator nalazi se blizu reke Demjanica. Pre nedelju dana, čuvari parka su otišli ​​da kontrolišu ilegalni ribolov i tamo nije bilo šatora", rekao je Rosen Banenski, direkor nacionalnog parka Pirin.

Muškarac se ponašao neprijateljski i odbio da spakuje svoj šator.

"Ponašao se agresivno, vređao ih je, nije došlo do fizičke tuče, ali je obezbeđenje parka odlučilo da je najbolje da pozovu policiju", dodao je on.

Policija je otkrila da muškarac nema dokumenta i odvela ga je u stanicu, gde je otkriveno da je 2020. godine zvanično proglašeno da je umro 2013. godine.

"Kada je osoba proglašena umrlom, ona je krivično neodgovorna. Ova osoba ne može snositi krivičnu i administrativnu odgovornost. Ova osoba ne može biti predmet istrage, ne može biti predmet pritvora", komentarisao je advokat Martin Busarov.

Prema rečima komšija iz zgrade u Ruseu u kojoj je Bojan pre živeo, Ivanov je bio "povučen", objavljivao je ukrštenice, ali je nestao nakon problema sa dugovima i zelenašima.

Prema informacijama BTV, veći deo godine je živeo u Grčkoj, gde je radio ka pastir.

Njegova majka, starija žena koja je ostala sama, sa sinom u mislima i na fotografijama, možda se sada ponovo nada da će ga videti. Samo ovog puta čudo ne treba da potvrdi policija, već sam život.