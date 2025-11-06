Slušaj vest

Vazdušni saobraćaj na briselskom aerodromu privremeno je obustavljen zbog uočenog drona, saopštio je portparol belgijskog kontrolora leta "Skejs".

Prema njegovim rečima, viđenje drona dovelo je do obustave svih dolaznih i odlaznih letova. On nije precizirao koliko dronova je uočeno, niti koliko će trajati obustava letova, prenosi Rojters.

Ovo je drugi put ove nedelje da su aerodromi u Belgiji morali da obustave rad zbog dronova. U utorak su i briselski i aerodrom u Liježu bili zatvoreni na nekoliko sati posle sličnog incidenta.

Ranije u četvrtak na aerodromu Landveter u Geteborgu na zapadu Švedske primećen je najmanje jedan dron, zbog čega je saobraćaj na ovom aerodromu privremeno obustavljen.

Kurir.rs/Rojters

