Posle napada u Novom Mestu, u kojem je poginuo 48-godišnji Aleš Šutar, koga je teško povredio 21-godišnji pripadnik romske zajednice, nakon čega je ovaj nesrećni radnik ugostiteljstva preminuo, takozvani Šutarov zakon, koji policiji daje veća ovlašćenja i omogućava mešanje u socijalna prava, našao se u četvrtak na dnevnom redu Vlade Republike Slovenije, a Vlada ga je i odobrila.

Vlada je takođe imala pred sobom predlog za aktiviranje člana 37 Zakona o odbrani, prema kojem vojska može sarađivati sa policijom u širem obezbeđenju državne granice unutar državne teritorije.

Šta predstavlja "Šutarov zakon"?

Odluke donete na današnjoj sednici predstavili su premijer Robert Golob, odlazeći ministar unutrašnjih poslova Boštjan Poklukar, odlazeća ministarka pravde Andreja Katič i ministar rada, porodice i socijalnih pitanja Luka Mesec. Premijer Robert Golob rekao je da se ono što se dogodilo Alešu Šutaru moglo dogoditi i njemu, pa novi zakon povećava bezbednost i reaguje na kriminal.

- Šutarov zakon je namenjen prevenciji jer želimo da postignemo da se oružje što pre oduzme kroz specifična bezbednosna ovlašćenja policije. Prema novom zakonu, nasilna dela će se goniti po službenoj dužnosti, a ne više na zahtev žrtve - rekao je Golob.

U slučaju maloletnih majki, dečji dodatak će umesto majke primati centar za socijalni rad, a ako majka ima manje od 15 godina, centar će morati da sprovede postupak procene otmice deteta. Socijalna pomoć više neće biti izuzeta od prinudne izvršenja, a sitna krađa više neće biti klasifikovana kao krivično delo, već kao prekršaj, što će omogućiti efikasnije gonjenje - dodao je Golob.

Delovi zakona koji su privremeno na snazi

Vlada je donela i odluku o aktiviranju člana 37. Zakona o odbrani, što znači da će policija biti ojačana kadrovskim resursima slovenačke vojske, rekao je premijer i pojasnio da će vojnici pomagati policiji na granici.

Zakon će se raspravljati u parlamentu dovoljno dugo da se dopuni, najavio je Golob.

- Delovi zakona važiće godinu ili dve, nakon čega će biti ponovo razmotreni i, ako je potrebno, produženi - kazao je premijer.

Odlazeći ministar unutrašnjih poslova Boštjan Poklukar rekao je da zakon predstavlja skup mera za obezbeđivanje javne bezbednosti. Ključne mere Ministarstva unutrašnjih poslova uključuju zakon kojim se policajcima dozvoljava da uđu u kuću ili vozilo bez sudskog naloga ako postoji verovatnoća da je tamo sakriveno oružje.

Ponovo se uvodi upotreba tehničkih sredstava za prepoznavanje registarskih tablica, koju je Slovenija već ranije imala, ali ju je Ustavni sud ukinuo, rekao je Poklukar. Još jedna novina je da policajci mogu da narede da se osobi za koju se sumnja da narušava javni red i mir zabrani prilazak restoranu, a mogu da narede i zatvaranje restorana na šest sati, navodi slovenački list.