Američki predsednik Donald Tramp pozvao je 20 talaca, koji su 13. oktobra oslobođeni prema mirovnom sporazumu sa palestinskim militantnim pokretom Hamas, da posete Belu kuću, prenose danas izraelski mediji.

Američki zvaničnik je potvrdio za Tajms of Izrael da će oslobođeni taoci Hamasa, sa svojim porodicama, otputovati u Vašington za dve nedelje. Među njima bi trebalo da bude i Alon Ohel,koji ima i srpsko državljanstvo.

Kako je najavljeno, Tramp će poslati avion američkog ratnog vazduhoplovstva da preveze Izraelce u Vašington.

Mirovni sporazum između Izraela i Hamasa, koji je predložio Tramp, stupio je na snagu nakon dve godine rata u Pojasu Gaze, koji je počeo u oktobru 2023. godine, nakon napada militanata predvođenih Hamasom na jug Izraela, kada je bio otet 251 talac.

Prema mirovnom sporazumu, iz zarobljeništva Hamasa je oslobođeno preostalih 20 živih talaca, dok se u Pojasu Gaze nalazi još osam tela preminulih talaca koji su bili među onima koje je Hamas oteo tokom napada na jug Izraela, a koje ta grupa treba da vrati Izraelu na osnovu mirovnog sporazuma, koji je uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, stupio na snagu 10. oktobra.