BIVŠI TERORISTA AL KAIDE MOŽE U AMERIKU: Ukinute sankcije predsedniku Sirije Al Šari, susret sa Trampom 10. novembra
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ukinuo je danas sankcije sirijskom predsedniku Ahmedu al Šari, koji bi trebalo da se sastane sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući u ponedeljak, 10. novembra.
Prema rezoluciji koju su podnele Sjedinjene Američke Države, sankcije su ukinute i sirijskom ministru unutrašnjih poslova Anasu Hasanu Hatabu, prenosi Rojters.
Za ukidanje sankcija glasalo je 14 zemalja, dok je Kina bila uzdržana.
Vašington je mesecima unazad pozivao 15-člani Savet bezbednosti UN da ublaži sankcije Siriji.
Posle 13 godina građanskog rata, sirijski predsednik Bašar el Asad svrgnut je u decembru prošle godine u ofanzivi pobunjeničkih snaga predvođenih islamističkom grupom Hajat Tahrir al Šam (HTS).
Ranije poznata kao Nusra front, HTS je bila zvanično krilo Al Kaide u Siriji sve do prekida veza 2016. godine, a od maja 2014. godine, grupa HTS se nalazila na listi sankcija Saveta bezbednosti UN protiv Al Kaide i Islamske države.
Više članova HTS-a je takođe bilo pod sankcijama UN, koje su se odnosile na zabranu putovanja, zamrzavanje imovine i embargo na oružje, a njima su bili pogođeni i Al Šara i Hatab.
