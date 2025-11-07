Slušaj vest

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ukinuo je danas sankcije sirijskom predsedniku Ahmedu al Šari, koji bi trebalo da se sastane sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući u ponedeljak, 10. novembra.

Prema rezoluciji koju su podnele Sjedinjene Američke Države, sankcije su ukinute i sirijskom ministru unutrašnjih poslova Anasu Hasanu Hatabu, prenosi Rojters.

Za ukidanje sankcija glasalo je 14 zemalja, dok je Kina bila uzdržana.

Vašington je mesecima unazad pozivao 15-člani Savet bezbednosti UN da ublaži sankcije Siriji.

Foto: Shutterstock, Printskrin

Posle 13 godina građanskog rata, sirijski predsednik Bašar el Asad svrgnut je u decembru prošle godine u ofanzivi pobunjeničkih snaga predvođenih islamističkom grupom Hajat Tahrir al Šam (HTS).

Ranije poznata kao Nusra front, HTS je bila zvanično krilo Al Kaide u Siriji sve do prekida veza 2016. godine, a od maja 2014. godine, grupa HTS se nalazila na listi sankcija Saveta bezbednosti UN protiv Al Kaide i Islamske države.

Više članova HTS-a je takođe bilo pod sankcijama UN, koje su se odnosile na zabranu putovanja, zamrzavanje imovine i embargo na oružje, a njima su bili pogođeni i Al Šara i Hatab.