Prva tri FAST(Besplatna streaming televizija podržana reklamama) vertikalna kanala Kineske medijske grupacije (KMG) – „CGTN Global Biz“, „China Travel“ i „Discovering China“ – zvanično su pokrenuta u četvrtak prema svetskim gledaocima.

Ovi kanali će pružati usluge gledanja za skoro 200 miliona korisnika širom sveta putem više od deset glavnih međunarodnih FAST platformi, što predstavlja ključni korak KMG-a u novom modelu međunarodnog komuniciranja.

Na svečanosti povodom pokretanja mehanizma „Medijski partneri Globalnog Juga odnosno 13. Globalnog foruma video medija, Šen Haisijung, zamenik načelnika Odeljenja za publicitet Centralnog komiteta KPK-a i predsednik Kineske medijske grupacije, rekao je u svom govoru da je KMG ozbiljno shvatila nove mogućnosti inteligentne ere, pratila nove trendove na prekomorskim tržištima, fokusirala se na promociju tehnoloških inovacija i razvoja, te pokrenula prvu grupu FAST vertikalnih kanala, time je status, težina i udeo KMG-a u globalnoj javnosti kontinuirano povećan.

Kanal „CGTN Global Biz“ je posvećen izgradnji platforme za finansijske informativne usluge, na kojoj su emitovane najnovije finansijske vesti, analize tredova tržišta i detaljni intervjui, pružajući blagovremena tumačenja ekonomskih politika i tržišnih mogućnosti Kine. Kanal „China Travel“ se fokusira na predstavljanje savremenog kineskog turizma i načina života, dok kanal „Discovering China“ emituje dokumentarne filmove koji prikazuju kineska dostignuća u modernizaciji i pruža panoramski pogled na proces razvoja i kulturni šarm Kine.