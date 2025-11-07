Slušaj vest

U američku vojnu bazu u Merilenduu četvrtak je stigao sumnjiv paket, nakon čega se više osoba razbolelo i završilo u bolnici, saznaje CNN.

Evakuacija zgrade i hitna reakcija

U saopštenju Zajedničke baze Endruz (Joint Base Andrews), koja se nalazi u blizini Vašingtona, navodi se da je zgrada u okviru baze evakuisana nakon što je jedno lice "otvorilo sumnjiv paket".

- Kao mera predostrožnosti, zgrada i susedni objekat su evakuisani, a oko tog područja je uspostavljen bezbednosni pojas - navodi se u saopštenju.

- Pripadnici hitnih službi baze Endruz odmah su reagovali, utvrdili da nema neposredne pretnje i predali slučaj Kancelariji za specijalne istrage. Istraga je u toku.

Beli prah i hospitalizacija više osoba

Više ljudi je prebačeno u medicinski centar unutar baze, nakon što je otvoren paket koji je sadržao nepoznati beli prah, navela su dva izvora upoznata sa istragom.

Prema jednom od izvora, prvobitno testiranje nije otkrilo prisustvo opasnih supstanci, ali istraga i dalje traje.

Nepoznat stepen oboljenja

Još uvek nije poznat stepen bolesti ili povreda osoba koje su bile u blizini paketa. Prostorija u kojoj je otvoren paket - koja se nalazi u zgradi gde je smešten Centar za borbenu spremnost Vazduhoplovne nacionalne garde - ostaje zatvorena.

Politički materijal i istraga motiva

Istražitelji takođe analiziraju politički propagandni materijal koji je bio uključen u paket, navode izvori. Zajednička baza Endruz je poznata po tome što u nju često dolaze visoki državni zvaničnici, uključujući predsednika, potpredsednika i članove kabineta, tokom službenih putovanja. Donald Tramp je boravio u bazi u sredu.

