Smeju se i proslavljaju pokolj nad civilima

Novi grozni snimci stižu iz ratom uništenog Sudana. Naime, borci pobunjeničkih Snaga za brzu podršku (RSF) snimali su se telefonima kako se smeju dok se voze na zadnjem delu kamioneta, prolazeći pored devet leševa, piše BBC.

- Pogledajte sav ovaj posao. Pogledajte ovaj genocid - viče jedan od njih.

Okreće kameru ka sebi i saborcima, na čijim uniformama se vidi oznaka Snaga za brzu podršku (RSF).

- Svi će umreti ovako - dodaje on.

Oni slave pokolj u kojem je, prema procenama humanitarnih zvaničnika, ubijeno više od 2.000 ljudi u gradu Al-Fašer prošlog meseca. U ponedeljak je Međunarodni krivični sud (MKS) saopštio da istražuje da li je ta paravojna formacija počinila ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

Al-Fašer - donedavno poslednje uporište sudanske vojske u Darfuru

Grad Al-Fašer bio je ključna meta RSF-a, kao poslednje uporište regularne sudanske vojske u Darfuru, s kojom je RSF u krvavom sukobu otkako se njihova zajednička vlada raspala 2023. godine.

Procene govore da je više od 150.000 ljudi ubijeno u dvogodišnjim borbama, a obe strane optužuju se međusobno za brojne ratne zločine - mnogi od njih ponovljeni su upravo nakon pada Al-Fašera.

Grad bio odsečen od sveta

Posle gotovo dve godine opsade, RSF je u avgustu počeo da učvršćuje kontrolu i blokira preostale civile. Satelitski snimci pokazali su da su trupe izgradile masivni zemljani bedem oko grada, čime su presečeni putevi i sprečen dolazak humanitarne pomoći.

Do početka oktobra, grad je potpuno bio opkoljen, uz manju barikadu oko obližnjeg sela.

Tokom intenzivne opsade, 78 ljudi je ubijeno u napadu RSF-a na džamiju 19. septembra, dok je 53 civila poginulo u napadima dronovima i artiljerijom na kamp za raseljene u oktobru.

Mučenja i glad kao oružje

Video-snimci pokazuju da je RSF pokušao da sprovede blokadu hrane i osnovnih potrepština. Na jednom snimku iz oktobra vidi se čovek vezanih ruku i nogu, obešen naglavačke o drvo metalnim lancima.

Osoba koja snima optužuje ga da je pokušao da prokrijumčari zalihe u opkoljeni grad.

- Kunem se Bogom, platićeš za ovo, psu - viče, zahtevajući od zarobljenika da moli za život.

Pad Al-Fašera

Ubrzo su usledile borbe prsa u prsa na gradskim ulicama. Do svitanja 26. oktobra, RSF je potpuno zauzeo grad, osvojivši glavno uporište vojske - štab 6. pešadijske divizije - nakon povlačenja regularnih trupa.

Snimci prikazuju vojnike kako se smeju dok razgledaju napuštenu bazu noseći bacače granata. Kasnije tog dana, komandant RSF-a Abdul Rahim Dagalo, brat vođe pokreta Mohameda Hemedtija Dagala, snimljen je u obilasku baze.

Pokolj civila i dokazi o masovnim egzekucijama

RSF, koji je nastao iz zloglasne milicije Džandžavid odgovorne za masovne zločine u Darfuru između 2003. i 2005. godine, ponovo je optužen za zločine nad ne-arapskim stanovništvom.

Snimci objavljeni na mrežama pokazuju da su borci planirali nasilje nad civilima. U satima nakon vojnog sloma, na internetu su se pojavili jezivi dokazi - na desetine tela razbacanih po zgradi univerziteta, snimci egzekucija i spaljenih sela.

Na jednom videu, stariji muškarac u beloj odori sedi među mrtvima, dok borac silazi niz stepenice i puca mu u glavu. Njegovi saborci odmah primećuju da se drugo telo pomera.

- Zašto je ovaj još živ? Ubij ga! - viče jedan.

Satelitski snimci potvrđuju pokolj

Satelitski snimci od 26. oktobra koje je analizirao Yale Humanitarian Research Lab pokazuju "klastere veličine ljudskih tela", koji ranije nisu postojali, kao i tragove krvi.

Svedoci su za BBC rekli da su videli kako su im "ubijeni brojni rođaci, svi okupljeni na jednom mestu i potom pogubljeni". Jedna žena je, prema rečima očevidaca, upucana u grudi, a njeno telo odbačeno nakon što su joj uzeli lične stvari.

Egzekucije na periferiji grada

Veći deo masakra odigrao se na oko 8 km od Al-Fašera, gde su RSF borci streljali nenaoružane civile. Snimci prikazuju desetine tela, među kojima su i žene, u rovu pored bedema koji je sam RSF ranije izgradio. Na drugim snimcima vide se spaljeni kamioni i tela razbacana između njih.

Jedan od glavnih učesnika zločina identifikovan je kao komandant RSF-a poznat pod imenom Abu Lulu, koji je snimljen kako lično ubija zarobljenike, uključujući i decu.

Na jednom snimku ranjenik mu se obraća:

- Znam te, dozivao sam te pre nekoliko dana.

Abu Lulu hladno odgovara:

- Nikada neću imati milosti. Naš posao je ubijanje.

Zatim puca u njega iz neposredne blizine.

Drugi snimak prikazuje kako ubija devet nenaoružanih zarobljenika, čija su tela kasnije ostavljena u prašini, u istom položaju u kojem su pogubljeni.

Reakcije i pokušaji prikrivanja zločina

Nekoliko dana nakon masakra, vođa RSF-a Mohamed Hamdan Dagalo priznao je da su njegovi vojnici počinili "neregularnosti" i obećao istragu.

UN su saopštile da je RSF naveo kako je uhapsio "neke osumnjičene" unutar svojih redova, uključujući i Abu Lulua - nakon što je BBC objavio dokaze o njegovim zločinima. Na zvaničnom Telegram nalogu RSF-a objavljen je video koji prikazuje njegovo "hapšenje".

Međutim, Yale Humanitarian Lab optužuje RSF da je pokušao da ukloni tragove masakra. Satelitski snimci od 4. novembra prikazuju nestanak tela sa mesta zločina i nove grobnice u blizini dečje bolnice u Al-Fašeru.

Analitičari su izmerili bele objekte dužine 1,6 do 2 metra – veličine tela umotanih u pogrebne tkanine tipične za Sudan.

Propaganda i pokušaj menjanja narativa