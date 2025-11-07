Slušaj vest

Ruske snage izvele su više napada širom Ukrajineu noći između četvrtka i petka, 6. i 7. novembra, gađajući regione Zaporožje, Harkov, Odesu, Dnjepar i Sumi dronovima i vođenim bombama.

U napadima su oštećene stambene zgrade, škole i infrastrukturni objekti.

Zaporožje: Oštećeni stanovi i vrtić

U ranim jutarnjim satima u petak, ruske trupe napale su Zaporožje, a u udarima su razbijeni prozori na stambenim zgradama i u jednom vrtiću, saopštio je regionalni guverner Ivan Fedorov.

- Kao rezultat ruskog napada, prozori su razbijeni na stambenim zgradama i u vrtiću u jednom delu grada - napisao je Fedorov na Telegramu.

Vazduhoplovstvo Ukrajine ranije je upozorilo na pretnju od vođenih avionskih bombi (KAB) koje su se kretale prema Zaporožju.

Fedorov je kasnije dodao da su komunalne službe već počele da otklanjaju posledice napada i da, srećom, nije bilo žrtava.

Harkov: Masovni napad dronovima na Čuhujiv

Grad Čuhujiv u Harkovskoj oblasti našao se pod masovnim napadom dronova u petak rano ujutru, kada je više od deset udarnih dronova pogodilo područje, izjavila je gradonačelnica Halina Minajeva.

- Naš grad je ponovo postao meta neprijatelja, više od deset dronova usmereno je na Čuhujiv. Pogođeni su jedna firma i obrazovna ustanova. Na mestima udara izbio je jak požar - navela je ona.

Državna služba za vanredne situacije (DSNS) prijavila je požare u pošti, servisnoj stanici i obrazovnoj ustanovi, na površini od oko 2.000 kvadratnih metara. Vatrogasci su brzo lokalizovali požar i sprečili njegovo dalje širenje.

U drugim delovima Harkovske oblasti Rusija je napala još tri zajednice:

Vilhuvatska: dron je pogodio krov četvorospratnice, oštetivši 20 stanova i kuću.

Velikoburlutska: zapaljena je privatna kuća na oko 100 kvadratnih metara.

Ševčenkivska: požar je izbio u jednom poljoprivrednom preduzeću.

Svi požari su ugašeni, a povređenih nije bilo.

Napadi na Odesu, Dnjepar i Sumi

U Odesisu ruski udarni dronovi tokom noći izazvali požare na infrastrukturnim lokacijama. Oštećene su zgrade i jedno skladište, ali žrtava nije bilo.

Dnjeparje napadnut u četvrtak uveče. Dron je pogodio četvorospratnu zgradu, pri čemu je povređeno šest osoba. Tri osobe ostale su u bolnici sa umerenim povredama i dobijaju medicinsku negu.