U novom američkom udaru na brod na Karibima za koji se veruje da koriste narkodileri poginulo je troje ljudi, rekao je američki ministar odbrane Pit Hegset.

Udar je izveden u četvrtak u međunarodnim vodama, a meta je bio brod koji koristi teroristička organizacija, rekao je Hegset, koji je preko mreže X objavio video snimak tog vazdušnog napada.

SAD od početka septembra izvode vazdušne udare u Tihom okeanu i na Karibima, na brodove za za koje tvrde da pripadaju trgovcima drogom.

Do sada je administracija predsednika Donalda Trampa saopštila da je uništila 18 takvih brodova, ali bez davanja dokaza o vezama njihovih posada sa trgovinom drogom.

U udarima do sada je sa novim bilansom ubijeno najmanje 70 ljudi.

"Svim narkoteroristima koji prete našoj zemlji poručujem da ako hoćete da ostnete živi, prestanite da se bavite trgovinom drogom. Ako nastavite sa smrtonosnom trgovinom drogom, ubićemo vas", rekao je Hegset na mreži X.

Stručnjaci dovode u pitanje legalnost tih operacija protiv osumnjičenih pojedinaca koji nisu presretnuti niti ispitani, prenosi agencija Frans pres.

Američki predsednik opravdava te akcije borbom protiv bandi koje se smatraju "terorističkim".

Tramp optužuje venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura da je deo jednog kartela.

Maduro to negira i osuđuje američke pokušaje destabilizacije njegove zemlje.

SAD su poslale osam ratnih brodova na Karibe i lovce F-35 u Portoriko, a sve češće se pominje napad na Venecuelu.

Jedan američki nosač aviona, najveći na svetu, takođe je poslat u tu zonu.