POLITIKO PRENEO OBRAĆANJE BIVŠEG NAFTNOG TAJKUNA U EGZILU NA SKUPU U BRISELU

POLITIKO PRENEO OBRAĆANJE BIVŠEG NAFTNOG TAJKUNA U EGZILU NA SKUPU U BRISELU

Slušaj vest

Mihail Hodorkovski, nekadašnji ruski naftni tajkun koji je pao u nemilost Kremlja i postao njegov glavni kritičar u egzilu, poručio je iz Brisela da Evropa treba da se spremi za dugoročni sukob sa Rusijom bez obzira na to kako se bude razvijao rat koji Moskva vodi u Ukrajini.

- Trebalo bi da očekujemo da neka vrsta Hladnog rata potraje najmanje deset godina - kazao je Hodorkovski na privatnom skupu u Briselu na kojem je bio i izveštač sajta Politiko.

Prema Hodorkovskom, jedina stvar koja bi mogla da odvrati rusku dalju agresiju prema Evropi tokom tog perioda biće ukoliko predsednik Vladimir Putin poveruje da Zapad predstavlja kredibilnu vojnu pretnju.

Podseća se da je Hodorkovski proveo deset godina iza rešetaka u Putinom zatvorima i da sada živi u Londonu.

Hodorkovski o sankcijama: Pritisak, ali ništa dramatično

On je u obraćanju na skupu u Briselu umanji efikasnost zapadnih sankcija Kremlju i ocenio da one "stvaraju određeni pritisak na rusku privredu, ali ništa dramatično".

Sličnu skeptičnost je izrazio i po pitanju ukrajinske dugotrajne kampanje udara dronovima na ruske rafinerije čiji je cilj onesposobljavanje Putinove ratne mašine.

- Čak ni najmoćniji dron, čak ni raketa Tomahavk, ne može da pogodi područje veće od oko dva hektara - poručio je Hodorkovski, nekadašnji vlasnik energetskog giganta "Jukos" i nekada najbogatiji čovek Rusije.

1/5 Vidi galeriju Mihail Hodorkovski, bivši ruski naftni tajkun u egzilu od 2013. i glavni kritičar predsednika Vladimira Putina Foto: Bernd von Jutrczenka/DPA, Kin Cheung/AP, OLIVIER HOSLET/EPA

On je objasnio da se "uobičajeno postrojenje (rafinerija) u Sibiru prostire na 1.500 hektara".

- Šteta koja se načini (od ukrajinskih napada) jednaka je onoj kada nekom stanete na nogu - kazao je Hodorkovski.

On je naveo da je "jedini trenutak kada je Putinova kontrola vlasti realno mogla da bude slomljena bio tokom prve dve godine nakon početka opšte invazije, da je Rusija tada doživela odlučni vojni poraz u Ukrajini".

1/12 Vidi galeriju Američka raketa dugog dometa Tomahavk Foto: Profimedia, Shutterstock, Printskrin Twiter

- Ta prozor se sada zatvorio - rekao je Hodorkovski i dodao da "po tradiciji (u Rusiji) naši diktatori obično odlaze sa vlasti između 70. i 80. godine".

Politiko podseća da je Putin napunio 73 godine u oktobru.

1/14 Vidi galeriju Vladimir Putin Foto: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia, Printskrin Youtube

FSB ga optužuje da vodi "terorističku organizaciju"

Prošlog meseca ruske vlasti su pokrenule novu krivičnu istragu protiv Hodorkovskog, optuživši ga da predvodi "terorističku organizaciju" i zaveru sa ciljem nasilnog preuzimanja vlasti uz pomoć ukrajinskih paravojnih snaga.

U saopštenju Federalne službe bezbednosti (FSB) navode se još 22 osobe povezane s Antiratnim komitetom Rusije, organizacijom opozicionara u egzilu, na čijem čelu je Hodorkovski.

1/10 Vidi galeriju Ruske rafinerije nafte u plamenu, redovi za gorivo širom zemlje su ogromni. Foto: Printscreen

Neki od njih su već u zatvorima u Rusiji ili su pod pretnjom krivičnog gonjenja zbog političkih aktivnosti,

Na listi su i akademske ličnosti i poslovni ljudi.

1/7 Vidi galeriju Gori naftna rafinerija u Jaroslavskoj oblasti Foto: x