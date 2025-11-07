STRAVIČNA EKSPLOZIJA BLIZU ŠKOLE! Ranjen veliki broj ljudi, odjeknulo tokom molitve! Popadali od SILINE udara! Horor scena u Džakarti (FOTO/VIDEO)
U snažnoj eksploziji koja se dogodila u petak u blizini medrese(islamske škole-džamije) u Džakartiu glavnom gradu Indonezije, ranjeno je na desetine ljudi, saopštio je viši policijski zvaničnik, ne navodeći uzrok eksplozije.
Oglasila se policija
Šef policije u Džakarti, Asep Edi Suheri, rekao je da je do eksplozije došlo u blizini jedne srednje škole medrese u ovom gradu.
- Preliminarni podaci ukazuju da je ranjeno 54 osoba - rekao je Asep novinarima, u komentarima koje je prenosio Kompas TV.
- Neki su lakše ranjeni, neki imaju umereniji stepen povreda, a neki su već otpušteni iz bolnice - rekao je on.
Policija je obezbedila mesto događaja i "obrađuje mesto zločina", uključujući i specijalni tim za eksplozivne naprave, kako bi se utvrdio uzrok eksplozije. U dve bolnice postavljeni su punktovi kako bi se rodbini olakšalo pronalaženje ranjenih.
Eksplozija tokom molitve
Eksplozija se dogodila tokom džuma namaza (molitve petkom) u džamiji unutar školskog kompleksa (medrese) u Kelapa Gadingu, u severnom delu Džakarte.
Šef policije je naveo da povrede kod ljudi variraju od lakih do ozbiljnih, uključujući i opekotine.
Prikaz s lica mesta
Novinske kuće KompasTV i MetroTV prikazale su snimke policijskog kordona oko škole i ambulantna kola Hitne pomoći koje su sve vreme bile u akciji spasavanja i izvlačenja ranjenih. Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila uzrok eksplozije.
(Kurir.rs/7News/Al-Arabiya/Preneo: V.M.)