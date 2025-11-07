Slušaj vest

U snažnoj eksploziji koja se dogodila u petak u blizini medrese(islamske škole-džamije) u Džakartiu glavnom gradu Indonezije, ranjeno je na desetine ljudi, saopštio je viši policijski zvaničnik, ne navodeći uzrok eksplozije.

Oglasila se policija

Šef policije u Džakarti, Asep Edi Suheri, rekao je da je do eksplozije došlo u blizini jedne srednje škole medrese u ovom gradu.

- Preliminarni podaci ukazuju da je ranjeno 54 osoba - rekao je Asep novinarima, u komentarima koje je prenosio Kompas TV.

- Neki su lakše ranjeni, neki imaju umereniji stepen povreda, a neki su već otpušteni iz bolnice - rekao je on.

Policija je obezbedila mesto događaja i "obrađuje mesto zločina", uključujući i specijalni tim za eksplozivne naprave, kako bi se utvrdio uzrok eksplozije. U dve bolnice postavljeni su punktovi kako bi se rodbini olakšalo pronalaženje ranjenih.

Eksplozija tokom molitve

Eksplozija se dogodila tokom džuma namaza (molitve petkom) u džamiji unutar školskog kompleksa (medrese) u Kelapa Gadingu, u severnom delu Džakarte.

Šef policije je naveo da povrede kod ljudi variraju od lakih do ozbiljnih, uključujući i opekotine.

