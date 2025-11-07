Slušaj vest

Nemački general-potpukovnik Aleksandar Solfrank dao je zabrinjavajuću procenu trenutnih vojnih sposobnosti Rusije. "Rusija je sposobna da pokrene ograničeni napad na teritoriju NATO-a u bilo kom trenutku, ali odluka o takvom potezu zavisiće od stava i spremnosti zapadnih saveznika", upozorio je visoki nemački general u intervjuu za Rojters.

Prema rečima Solfranka, takav napad bi verovatno bio malog obima i lokalizovan blizu ruskih granica. „Ako pogledate trenutne sposobnosti i borbenu moć Rusije, Rusija bi sutra mogla da pokrene napad malog obima na teritoriju NATO-a“, rekao je general, izveštava Pravda.

Objasnio je da ne treba očekivati veliku ofanzivu: „Mala, brza, regionalno ograničena, ništa veliko – Rusija je previše zauzeta u Ukrajini za to.“

Solfrank, koji je na čelu nemačke Zajedničke operativne komande i nadgleda planiranje odbrane, ponovio je ranija upozorenja NATO-a da bi, ako Rusija nastavi da jača svoje naoružanje, mogla biti spremna za veliki napad na 32-članu alijansu već 2029. godine.

Naglasio je da, uprkos neuspesima u Ukrajini, rusko ratno vazduhoplovstvo i dalje ima značajne borbene sposobnosti, dok su njene nuklearne i raketne snage ostale netaknute. Dok je Crnomorska flota pretrpela velike gubitke, druge ruske flote nisu.

Kopnene snage su pretrpele žrtve, ali Moskva kaže da namerava da poveća ukupan broj svojih vojnika na 1,5 miliona. „A Rusija ima dovoljno glavnih borbenih tenkova da sutra učini zamislivim ograničeni napad“, dodao je general, ne precizirajući da li postoje trenutni planovi za takvu operaciju.

Odluka Moskve da napadne NATO: Tri ključna faktora

General Solfrank smatra da će odluka Moskve da napadne NATO zavisiti od tri ključna faktora: ruske vojne snage, operativnog iskustva i liderstva. „Ova tri faktora me navode na zaključak da je ruski napad u domenu mogućnosti. Da li će se dogoditi ili ne, u velikoj meri zavisi od našeg ponašanja“, naglasio je, aludirajući na važnost napora NATO-a u odvraćanju.

General je takođe upozorio da bi hibridne taktike Moskve, poput udara dronovima, trebalo posmatrati kao deo šire strategije koja uključuje i rat protiv Ukrajine.

„Rusi to nazivaju nelinearnim ratovanjem. U njihovoj doktrini, to je ratovanje pre pribegavanja konvencionalnom oružju. I prete da će koristiti nuklearno oružje - što je ratovanje zastrašivanjem“, rekao je. Prema njegovim rečima, cilj Rusije je da isprovocira NATO i proceni njegovu reakciju, nastojeći da „podstiče nesigurnost, širi strah, nanese štetu, špijunira i testira“ otpornost Alijanse.

Amerikanci smanjuju broj vojnika u Evropi