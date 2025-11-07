Slušaj vest

Sinoć na istoku Bugarske kada je vozilo sa migrantima upalo u jezero tokom policijske potere poginulo je šestoro ljudi, rekao je danas portparol bugarskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

"Policija je pokušala da zaustavi vozilo prvo u 21.30, ali vozač nije stao", rekao je portparol policije Bugarske i dodao da se taj prvi incident dogodio na 50 kilometara od grada Burgasa.

Dodao je da su usledila još dva pokušaja da se zaustavi vozilo, a tokom trećeg pokušaja na ulazu u Burgas vozilo je sletelo sa puta i završilo u jezeru.

Bugarska policija Foto: Shutterstock

Pored šest poginulih, još tri migranta su povređena, kao i vozač, državljanin Rumunije, rekao je portparol.

Nije navedena nacionalnost migranata.

Burgas luka na Crnom moru nalazi se blizu planina Strandža, a tu oblast često koriste krijumčari ljudi ka Evropskoj uniji.