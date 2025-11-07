Slušaj vest

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov negirao je medijske navode o svađi između ruskog predsednika Vladimira Putina i ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova zbog otkazivanja Putinovog sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Mađarskoj.

- U ovim izveštajima nema ničeg istinitog. Naravno, Lavrov nastavlja da obavlja funkciju ministra spoljnih poslova - rekao je Peskov, prenela je ruska državna novinska agencija TASS.

Lavrov, koji već više od dve decenije vodi Ministarstvo spoljnih poslova Rusije, nije prisustvovao ključnom sastanku Saveta bezbednosti Rusije kojim je 5. novembra predsedavao Putin, što je samo jedan u nizu događaja koji je podstakao sumnje da je njegov odnos sa ruskim liderom pogoršan.

Sve je počelo kada je otkazan sastanak Trampa i Putina u Budimpešti, a mediji su kao glavnog krivca označili Lavrova koji je uslovljavao sporazum maksimalističkim zahtevima. Nakon razgovora između američkog državnog sekretara Marka Rubia i Sergeja Lavrova od sastanka se definitivno odustalo, a prema jednom izvoru dnevnika, Rubio je Trampu preneo zaključak da Rusija jednostavno ne pokazuje želju za pravim pregovorima.

Odluka o otkazivanju samita u Budimpešti označila je dosad najznačajniju prekretnicu u odnosima između američkog i ruskog predsednika.