Najmanje pet ljudi poginulo je od posledica tajfuna u Vijetnamu.

Tajfun Kalmaegi je doneo jake vetrove i obilnu kišu toj zemlji, a pričinjena je i velika šteta u centralnim provincijama zemlje.

Pre nekoliko dana oluja je pogodila Filipine, kada je poginulo najmanje 188, a nestalo 135 ljudi.

Lokalne vlasti i stanovnici su čistili ruševine i popravljali krovove širom centralnog Vijetnama.

U toj zemlji šest ljudi je povređeno.

Srušile su se 52 kuće, a gotovo 2.600 drugih je oštećeno, ili su im krovovi odneti.

Više od 1,6 miliona domova je ostalo bez struje.

Oko 450.000 ljudi je u skloništima.

Na Filipinima, gde je Kalmegi stigao do kopna ranije ove nedelje, predsednik Ferdinand Markos Mlađi proglasio je juče vanredno stanje dok se zemlja spremala za još jednu potencijalno snažnu oluju, tajfun Fung-vong, lokalno poznat kao Uvan.

Meteorološka služba je saopštila da bi Fung-vong mogao da stigne do kopna kasno u nedelju ili rano u ponedeljak.