TAJFUN KALMAEGI NASTAVLJA DA PUSTOŠI, SADA NA UDARU VIJETNAM! Najmanje pet mrtvih u azijskoj zemlji nakon što je na Filipinima odneo skoro 200 života (FOTO)
Najmanje pet ljudi poginulo je od posledica tajfuna u Vijetnamu.
Tajfun Kalmaegi je doneo jake vetrove i obilnu kišu toj zemlji, a pričinjena je i velika šteta u centralnim provincijama zemlje.
Pre nekoliko dana oluja je pogodila Filipine, kada je poginulo najmanje 188, a nestalo 135 ljudi.
Lokalne vlasti i stanovnici su čistili ruševine i popravljali krovove širom centralnog Vijetnama.
U toj zemlji šest ljudi je povređeno.
Srušile su se 52 kuće, a gotovo 2.600 drugih je oštećeno, ili su im krovovi odneti.
Više od 1,6 miliona domova je ostalo bez struje.
Oko 450.000 ljudi je u skloništima.
Na Filipinima, gde je Kalmegi stigao do kopna ranije ove nedelje, predsednik Ferdinand Markos Mlađi proglasio je juče vanredno stanje dok se zemlja spremala za još jednu potencijalno snažnu oluju, tajfun Fung-vong, lokalno poznat kao Uvan.
Meteorološka služba je saopštila da bi Fung-vong mogao da stigne do kopna kasno u nedelju ili rano u ponedeljak.
(Kurir.rs/Beta-AP)