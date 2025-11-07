Slušaj vest

Iranski predsednik Masud Pezeškijan upozorio je da bi se glavni grad Teheran mogao suočiti sa ozbiljnom nestašicom vode i da bi čak mogao biti primoran na evakuaciju ako uskoro ne padne kiša.

Govoreći tokom posete zapadnoiranskom gradu Sanandadžu u četvrtak, Pezeškijan je rekao da se vlada suočava sa kombinacijom ekonomske, ekološke i društvene krize.

Rekao je da su visoke cene i inflacija rezultat i domaćih političkih neuspeha i međunarodnih sankcija, objavio je lokalni dnevnik Etemad.

1/3 Vidi galeriju Teheran, glavni grad Irana Foto: Shutterstock

„Visoke cene i inflacija su krivica i parlamenta i vlade. Napori su u toku, ali ograničena finansijska sredstva znače da projekti ostaju nedovršeni“, rekao je.

Obraćajući se krizi sa vodom izazvanoj sušom, Pezeškijan je upozorio da se Iran suočava sa ozbiljnim prirodnim izazovima, uključujući smanjenje padavina i vodnih resursa.

„Ako ne padne kiša, moraćemo sledećeg meseca da počnemo da ograničavamo snabdevanje vodom u Teheranu. Ako se suša nastavi, ostaćemo bez vode i bićemo primorani da evakuišemo grad“, rekao je.

Predsednik je naglasio hitnu potrebu za boljim upravljanjem i očuvanjem vodnih i energetskih resursa, opisujući situaciju u Teheranu kao „alarmantnu“.

Od čega zavisi snabdevanje vodom u Iranu?

Snabdevanje vodom u Teheranu zavisi od pet glavnih brana: Lar, Mamlu, Amir Kabir, Talekan i Latjan, pri čemu je Amir Kabir najveća.

Međutim, Iran je pretrpeo nagli pad padavina u poslednjih pet godina, a meteorološki podaci pokazuju da su padavine u Teheranu ove godine oko 40 procenata ispod sezonskih proseka.

Nedostatak padavina, posebno u proleće i leto, uzrokovao je drastičan pad nivoa vode u akumulacijama, što je uticalo i na površinske i na podzemne rezerve.

Teheranska vodovodna uprava upozorila je 20. jula da su akumulacije koje snabdevaju prestonicu dostigle najniži nivo u poslednjih sto godina zbog dugotrajne suše.

Povremena ograničenja vode već su sprovedena tokom letnjih meseci. 3. novembra, Behzad Parsa, šef Teheranske vodovodne uprave, rekao je da rezerve brane mogu da snabdevaju grad vodom još samo dve nedelje ako suvi uslovi potraju.